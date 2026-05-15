Украински пожарникари се борят втори ден с пожар в района на Чернобил

Сушата и вятърът допринасят за разпространението на огъня

15.05.2026 | 22:40 ч. 0
БГНЕС/EPA

Украински пожарникари се борят втори ден, за да потушат горски пожар в зоната на Чернобилската АЕЦ, който се разрази след руска атака с дрон, съобщи Службата за извънредни ситуации на Украйна във Фейсбук, цитирана от Укринформ. 

„В резултат на обстрела се подпалиха шума и изсъхнали дървета. Противопожарните операции продължават на три места“, съобщава агенцията.

Повече от 80 хектара земя са засегнати от пожара. Сушата и силните пориви на вятъра допринасят за разпространението на огъня.

Сто четиридесет и осем служители на аварийните служби са мобилизирани за потушаване на пожара, съобщава БТА. 

Както Укринформ съобщи по-рано, вчера в зоната на Чернобил избухнаха няколко пожара, след като руски дронове бяха свалени в труднодостъпни райони. 

Тагове:

пожар Чернобил Украйна
