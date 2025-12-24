Падналият либийски самолет е поискал аварийно кацане заради електрическа повреда

Нови детайли, свързани с авикатастрофата, при която загинаха началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили и още четирима души, бяха оповестени от ръководителя на Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция Бурханеттин Дуран в профилите му в социалните мрежи.

"В 20:33 ч. към Ръководството на въздушното движение е поискано разрешение за аварийно кацане заради спешна ситуация, свързана с електрическа повреда. Самолетът е бил насочен отново към летището в Анкара, а екипите там са пристъпили към необходимите действия. Самолетът, който е започнал да се спуска, подготвяйки се за кацане, се е загубил от мониторите на радарите в 20:36 ч. Впоследствие не е била установена връзка с него", написа Бурханеттин Дуран.

Той призова гражданите да вярват на официалната информация на властите, а не на спекулациите и дезинформацията, които се разпространяват в социалните мрежи.

Частен самолет, в който са пътували началникът на Генералния щаб на либийските въоръжени сили Мухамед Али Ал Хадад и още четирима души, се разби днес след излитане от столицата на Турция Анкара. Всички на с самолета са загинали. Ал Хадад беше в Анкара за преговори на високо равнище за засилване на военното сътрудничество между двете страни и за обсъждане на регионални въпроси, съобщиха турски представители.

Либийският премиер Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на ген. Мохамед Али Ахмад Ал Хадад и останали пътници на борда.

