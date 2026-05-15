Нов украински прехващач може да подсили отбраната на Европа

Украинската отбранителна компания "Fire Point" се присъедини към коалиция за противоракетна отбрана и представи паневропейски проект за противоракетна отбрана, наречен "Freya", като разкри архитектура на системата, изградена около разработена в страната прехващаща ракета и предназначена за интегриране с протоколите по стандартите на НАТО и съществуващата западна и украинска инфраструктура за противовъздушна отбрана, пише Defence. "Въпреки опитите за намеса и многото отвличащи вниманието фактори, нашият керван продължава напред", написа съоснователят и главен конструктор на "Fire Point" Денис Штилиерман.

"Fire Point се присъединява към антибалистичната коалиция. Скоро ракети-прехватчи ще бъдат в небето не само над Украйна, но и над цяла Европа." Материалите от презентацията, прикачени към публикацията му, предоставят най-подробното публично разкритие на проекта "Freya" до момента, като обхващат спецификациите на прехватчика, архитектурата на системата и протокола за интеграция. Според презентацията, обявената цел на проект Freya е да се създаде единна защитена система за противовъздушна и противоракетна отбрана, фокусирана върху прехватването на балистични ракети, независима от който и да е производител на компоненти.

Незважаючи на спроби завадити та багато відволікаючих факторів, наш караван іде. Компанія Fire Point приєднується до антибалістичної коаліції. Скоро ракети-перехоплювачі будуть у небі не лише України, а й усієї Європи. Докладніше — у презентації, яку я прикріпив у скріншотах. pic.twitter.com/RaqPVKqNbl — Denys Shtilierman (@DenShtilierman) May 14, 2026

Основните принципи на проектирането са защита срещу балистични заплахи като основна мисия, използване на технологии с отворен код за минимизиране на зависимостта от доставчици, хоризонтална и вертикална мащабируемост и значително намалени разходи на прехват, особено срещу балистични заплахи. Тази цел за намаляване на разходите отговаря на един от най-острите оперативни проблеми, с които Украйна се сблъска по време на войната: асиметричната икономика на използването на скъпи ракети-прехватчи срещу по-евтини балистични и дронови заплахи в обема, в който Русия ги разгръща. Прехватчикът в центъра на системата е FP-7.x, описан в презентацията като лек, компактен и иновативен прехватчик на балистични заплахи, произведен от композитни материали, който значително намалява разходите на изстрел.

Спецификациите са конкретни: скорост от 1500 до 2000 метра в секунда, дължина 7,25 метра, външен диаметър,

включително аеродинамичния редуктор на съпротивлението, 1,15 метра, диаметър на корпуса 0,53 метра и инфрачервен изобразителен търсач за насочване.

Технологията на полуактивния самонасочващ се търсач се доставя от Diehl Defence, немска компания за отбрана, която произвежда системи за насочване и взривяване за редица ракетни приложения. Диапазонът на скоростта от 1 500 до 2 000 метра в секунда, равен на приблизително Мах 4,4 до Мах 5,9, поставя FP-7.x в категорията на високоскоростните прехватчи, необходими за поразяване на балистични ракети по време на тяхната терминална фаза на спускане.

Свързани статии Кризата с наборната военна служба в Украйна става все по-кървава

Архитектурата на системата около FP-7.x интегрира компоненти от множество доставчици, съобразени с НАТО, в различни функционални роли. За радарно откриване на далечно разстояние се планира използването на SAAB Giraffe 8A/4A, Thales Ground Master 400 или Hensoldt TRML-4D - три утвърдени наблюдателни радара по стандартите на НАТО с различни характеристики на покритие и откриване.

Опциите за радар за управление на огъня и осветяване включват Weibel GFTR-2100/48 или Leonardo KRONOS Land, и двата радара за управление на огъня, способни да осигуряват непрекъснато осветяване, необходимо на полуактивната самонасочваща се ракета, за да поддържа фиксиране на целта.

Пусковата установка се описва като лека мобилна инсталация, произведена от самата компания. Командният център използва Kongsberg FDC с отворена технологична архитектура и Network Access Nodes - Fire Distribution Center на Kongsberg е утвърдена система за управление на огъня на НАТО, използвана от множество програми за противовъздушна отбрана на съюзниците. Протоколът за интеграция, който свързва всички тези компоненти, е Link-16, стандартната за НАТО тактическа връзка за предаване на данни, дефинирана съгласно STANAG 5516, която презентацията определя като ключов компонент за интегриране на системата Freya със съществуващата мрежа за противовъздушна и противоракетна отбрана на Украйна.

Украйна подписа лицензионно споразумение за използване на некомерсиалния интерфейс на системата CRC на НАТО на 29 май 2025 г., което позволява използването на Link-16, според презентацията. Украинската оперативно-тактическа система за ситуационна осведоменост "Делта" вече е интегрирана с протокола Link-16 и свързана с мрежата.

Тактическият комуникационен канал използва протокола Asterix за радарна свързаност и пълнодуплексна връзка за предаване на данни за корекция на курса на FP-7.x. Архитектурата поддържа също обмен на данни между компоненти, оръжия и военно оборудване, както и гласови и пехотни комуникации. Обхватът на системите за противовъздушна отбрана, които вече са на въоръжение в Украйна и които презентацията изброява като контекст за разработката на Freya, е впечатляващ: NASAMS, SAMP/T, Patriot, Crotale, IRIS-T, S-300, Buk, Gepard, Stormer и други.

Отворената архитектура на FDC на Kongsberg, както се отбелязва в презентацията, позволява на Украйна да реализира свои собствени интеграции в този разнообразен инвентар. Този хетерогенен парк от системи от различни държави и технологични поколения е едновременно най-голямата сила на Украйна в областта на противовъздушната отбрана - излишъкът и разнообразието правят мрежата по-трудна за цялостно преодоляване - и най-голямото й предизвикателство за интеграция, тъй като всяка система използва различни протоколи и командни интерфейси. Подходът на Freya с отворена архитектура директно отговаря на това предизвикателство. Представянето на Freya като паневропейски проект, а не като чисто украинска национална програма, е най-амбициозната й рамка.

Твърдението на Штилиерман, че прехващачите ще бъдат в небето над цяла Европа, а не само над Украйна, позиционира Fire Point като претендент за по-широкия европейски пазар за противоракетна отбрана в момент, когато всеки член на НАТО ускорява инвестициите си във въздушната и противоракетната отбрана. Използването в архитектурата на стандартни компоненти от SAAB, Thales, Hensoldt, Weibel, Leonardo и Kongsberg, заедно с разработените в Украйна прехващачи и пускови установки, придава на системата истински мултинационален индустриален характер, който подкрепя това паневропейско позициониране.