САЩ вади на показ още над милион нови документа по делото Епстийн

Министерството на правосъдието на САЩ (DOJ) съобщи, че са открити повече от милион допълнителни документи, потенциално свързани с осъдения сексуален насилник Джефри Епстийн. Тези документи сега се преглеждат преди публикуване.

DOJ започна да публикува документи миналата седмица от разследването за Епстийн, богат финансист, който почина в затвор в Ню Йорк през 2019 г., докато чакаше съдебен процес за трафик на непълнолетни момичета.

Публикуването на всички документи по случая Епстийн беше задължително по закон, приет почти единодушно от Конгреса миналия месец и подписан от президента Доналд Тръмп, с краен срок 19 декември.

Министерството на правосъдието обаче не успя да спази този срок. Заместник-генералният прокурор Тод Бланш обясни забавянето с необходимостта внимателно да се скрият идентичностите на жертвите на Епстийн.

DOJ съобщи, че ще са необходими „още няколко седмици“, за да се сортират и редактират новооткритите материали. Според информацията, прокурорът на Южния окръг на Ню Йорк и ФБР са открили допълнителните документи.

„Имаме юристи, които работят денонощно, за да прегледат и направят законно изискваните редакции с цел защита на жертвите, и ще публикуваме документите възможно най-скоро“, заявиха от DOJ в X.