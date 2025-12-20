Делото "Епстийн" в кадър: Вижте снимките, които бунят духовете в САЩ

Бил Клинтън и Мик Джагър. Снимка: U.S. Justice Department/Reuters 1 / 26 / 26

Министерството на правосъдието на САЩ започна публикуването на нова поредица от документи от разследванията си срещу покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, поддавайки се на натиска на законодателите, които задължиха ведомството да направи публично достояние всички документи по този случай, предаде Ройтерс.

Публикуването на документите идва след месеци на политическо напрежение на фона на недоволството на някои от най-верните поддръжници на президента на САЩ Доналд Тръмп срещу нежеланието на администрацията му да направи публични всички документи, свързани с делото "Епстийн".

Над 95 000 кадъра от имението на Епстийн са предоставени на Комисията за надзор към Камарата на представителите.

Досега бяха публикувани снимки, на които се вижда милиардерът и основател на "Майкрософт" Бил Гейтс, професорът и политически активист Ноам Чомски и бившият съветник на Тръмп Стив Банън.

В новата порция пък главни герои са Бил Клинтън, Ричард Брансън, кралската особа Сара Фъргюсън, Майкъл Джексън и др.