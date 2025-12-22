Сагата “Епстийн”: Снимка на Тръмп, обграден от жени по бикини, изчезна

Снимка на Доналд Тръмп, обграден от жени по бикини, беше сред досиетата на Джефри Епстийн, които внезапно бяха изтеглени от обществеността през уикенда. Изтеглената снимка води към твърдения за прикриване на важна информация.

След като публикува 300 хиляди страници от досиетата в петък, Министерството на правосъдието на САЩ премахна редица от тях.

Много от досиетата вече бяха силно редактирани, като близо 700 страници бяха изцяло зачернени, а лицата на жените бяха скрити на снимките, което доведе до обвинения, че на обществеността не се предоставя пълната история.

Стотици снимки бяха публикувани, някои очевидно направени от самия Епстийн, а десетки други - от ФБР, когато те претърсиха имотите на финансиста-педофил.

Една от тях показваше отворено чекмедже на бюро, съдържащо две снимки на президента Тръмп. На една невиждана досега снимка той позира с четири жени по бански.

Снощи заместник-главният прокурор Тод Бланш защити решението за премахване на снимката от публичния архив. Той посочи опасения относно самоличността на жените, но настоя, че няма предположения те да са били сред жертвите на Епстийн.

Часове по-късно обаче, след драматичен обрат и обвинения в прикриване, Министерството на правосъдието обяви, че изображението е върнато.

Същата снимка включваше друга снимка, изобразяваща Тръмп заедно със съпругата му Мелания, Епстийн и дългогодишната сътрудничка на педофила Гилейн Максуел.

"Южният окръг на Ню Йорк маркира изображение на президента Тръмп за евентуални по-нататъшни действия за защита на жертвите. От съображения за повишено внимание Министерството на правосъдието временно премахна изображението за по-нататъшен преглед. След прегледа беше установено, че няма доказателства, че на снимката са изобразени жертви на Епщайн и тя беше публикувана отново без никакви промени или редакции", се казва в съобщението на министерството.

Изчезналата снимка на Тръмп

"След публикуването на тази снимка научихме, че има опасения за тези жени... затова я свалихме. Тя няма нищо общо с президента Тръмп. Ако вярвахме, че снимката съдържа оцелял, нямаше да я публикуваме... без да редактираме лицата", аргументира решението Бланш и добави, че Министерството на правосъдието "все още разследва“ снимката и няма "точната информация“.

"Снимката ще бъде публикувана отново, единственият въпрос е дали ще има редактиране. Ако на някоя от снимките има оцелели, ще ги редактираме", каза още Бланш.

Снимка: Department of Justice 1 / 11 / 11

Някои предполагат, че снимката на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп с жените може да е направена по време на конкурса за бански "Мис Хавайски тропик“, в който той е бил жури няколко пъти.

Другите снимки, премахнати от документите, са почти изцяло картини на голи жени, висящи в дома на педофила.

Оцелялата от Епстийн Марина Ласерда, която е била малтретирана от 14-годишна възраст, докато не е била счетена за "твърде стара“ на 17, нарече заличаването на снимките "шамар в лицето ни“.

"Бяхме просто в шок... няма нищо прозрачно там", каза тя пред Sky news.

Г-н Тръмп, който в продължение на десетилетия се движеше в същите кръгове като Епстийн в Ню Йорк и Флорида, се опита да отблъсне разговорите за връзки с покойния милиардер.

Най-известната жертва Вирджиния Джуфре е била примамена от клуба на Тръмп Мар-а-Лаго в Палм Бийч, за да работи за педофила.

Но демократите продължиха да оказват натиск върху републиканския президент, дори обърнаха главите на някои поддръжници на Тръмп, които попитаха защо президентът не би, както беше обещал, публикувал пълните официални разследващи досиета.

Това доведе до това Конгресът да наложи краен срок в петък за тяхното освобождаване, който в крайна сметка беше спазен само частично.

Един 119-страничен документ на голямото жури, който първоначално беше изцяло зачернен, беше публикуван отново снощи след обществения протест с минимални редакции.

"Документите и снимките ще продължат да бъдат преглеждани в съответствие със закона и с много предпазливост за жертвите и техните семейства", публикува в Х Министерството на правосъдието.

Бил Клинтън и Мик Джагър. Снимка: U.S. Justice Department/Reuters 1 / 26 / 26

Въпреки че участието им на снимките не е доказателство за неправомерно поведение, прекалено ревностното им зачеркване може да е рискувало да създаде погрешно впечатление, като снимка на певците Майкъл Джексън и Даяна Рос и три зачернени фигури предполагат, че са се срещали с жертви на Епстийн.

Висяща в гардероб, рамкирана първа страница за Чарлз и Диана

Манията на Джефри Епстийн по кралското семейство може да се види на една от по-странните снимки от дома му.

Необяснимо рамкирана и окачена в дъното на гардероб беше първа страница на The Times от юни 1994 г., когато тогавашният принц Чарлз казал на интервюиращия Джонатан Димбълби, че разводът с принцеса Даяна няма да му попречи да стане крал.

Историята беше придружена от снимка на Даяна в цял ръст в така наречената ѝ "рокля за отмъщение“ – вечерна рокля с оголени рамене, която е описана като най-емблематичната малка черна рокля на всички времена, която тя носеше за гала вечер в Лондон в нощта, когато интервюто беше излъчено по ITV.

Смята се, че първа страница е отпреди срещата на Епстийн с Андрю Маунтбатън-Уиндзор - вече бившият херцог на Йорк - като двамата са представени няколко години по-късно от светската личност Гислейн Максуел, приятелка на Андрю от университета и приятелка на Епщайн, превърнала се в мадам.

Документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през уикенда, включват десетки снимки от вътрешността на резиденциите на Епстийн.

Смята се, че първа страница на The Times, която е със заглавие "Разводът не е пречка за трона, казва принцът“, е била открита от ФБР в "комплекса“ на Епстийн на неговия частен карибски остров Литъл Сейнт Джеймс.

Снимката е в дъното на гардероб с поло ризи, окачени отпред и чифт обувки в основата.

Както при всички публикувани снимки, няма обяснение на контекста - нещо, което доведе до критики от политици и жертви на Епстийн.