Проститутки в кралския дворец: Снимка от "досиетата Епстийн" унизи Андрю Маунтбатън

С нотка на характерната си самохвалство и арогантност, Андрю Маунтбатън-Уиндзор прочуто отхвърли партито, което организира в имението Сандрингам, като "просто уикенд по стрелба“.

Но една изключителна снимка, публикувана като част от осъдителен сборник от 300 хиляди документа от т. нар. "досиета на Епстийн", повдигна този уикенд нови въпроси за това какво точно се е случило в една от най-ценните резиденции на кралското семейство.

Черно-бялото изображение показва Андрю, който беше лишен от кралските си титли миналия месец, проснат в скута на пет елегантно облечени жени.

Нито датата, нито мястото на снимката не са разкрити, но The Mail on Sunday може да разкрие, че тя документира шумна сцена от парти, организирано от Андрю за педофила Джефри Епстийн и неговата приятелка Гилейн Максуел в Сандрингам в началото на декември 2000 г., по случай 39-ия рожден ден на Максуел.

Разврат в любимия дом на кралица Елизабет

И, противно на описанието на Андрю за събирането, се появиха твърдения за развратно събитие в любимия частен дом на кралица Елизабет в Норфолк.

След партито са открити лубриканти, презервативи и лекарства за подобряване на сексуалните преживявания, според скандална книга. Въпреки че не е на снимката, развратният финансист Епстийн, обвинен в малтретиране на 1200 жени и момичета, се смята, че е присъствал на партито.

В книгата "Уиндзорско наследство“ от Робърт Джобсън се твърди, че баните са били осеяни с принадлежности, включително секс наркотици, наречени "попърс".

Позовавайки се на "източник от двореца“, г-н Джобсън пише: "Персоналът беше изумен да открие, че баните са заредени не само с тоалетни принадлежности, но и с попърс, лубрикант и презервативи.“

Скандалната снимка показва Андрю – усмихнат на камерата с папионка и смокинг – с лице близо до голите крака на една от жените, чиято самоличност е защитена от адвокати на американското правителство.

Максуел, излежаваща 20-годишна присъда за това, че е помагала на Епстийн да малтретира млади момичета, се намира на заден план, редом с друга жена, чиято самоличност също е защитена.

Снимката е направена в разкошния салон на Сандрингам, който се използва като всекидневна, когато кралското семейство е в резиденцията си.

Семейството традиционно се събира в стаята за следобеден чай в навечерието на Коледа и отново на Коледа, за да гледа "Речта на краля“.

Кралският писател Андрю Лоуни съобщи, че снимката от партито на Андрю в сърцето на 237-стайната къща Сандрингам би "ужасила семейството му“.

"Това е едно от техните лични светилища и те ще бъдат ужасени, че Андрю го е третирал като просто още едно място, където да се забавлява и да се показва пред приятелите си", споделя Лоуни.

Това е само едно от поредица Епстийн и Максуел.

Загуба на титли, кралски статут и дом

На една снимка, публикувана в петък от Министерството на правосъдието на САЩ, Епстийн и Максуел са с Андрю в кралската ложа в Аскот. Те са били лични гости на Андрю на 22 юни 2000 г. на Деня на дамите, на който са присъствали и кралица Елизабет и кралицата майка. По-късно Андрю описва Епстийн като свой "плюс едно“, а не като гост на кралското семейство.

Публикуваните файлове включват и снимка на Епстийн и Максуел, снимащи в пустошта в Балморал. Бившият принц е поканил двойката да отседне в шотландското имение през 1999 г.

Андрю е преследван от обвинения, че е извършил сексуално насилие над тогава 17-годишната Вирджиния Дуфре, след като тя е била жертва на трафик на хора от Епстийн. Той многократно и категорично отрича всички обвинения.

Освен че вече загуби титлите си, Андрю ще се изнесе от "Роял Лодж“, имение с 30 стаи в Уиндзор Грейт Парк, и вместо това ще живее в имот в отдалечен ъгъл на имението Сандрингам в началото на Нова година.

Други снимки във файловете показват Сара Фъргюсън, бившата съпруга на Андрю, с жена на диван и с друга на улицата. Самоличността на двете жени е редактирана.

През септември Министерството на сигурността разкри имейл, който г-жа Фъргюсън е изпратила на Епщайн само седмици след като публично се е отрекла от него, наричайки го "непоколебим, щедър и върховен приятел“.

63-годишната Максуел е показана на една снимка, позираща в суперкола, облечена в халат, който е оставила нарочно да се „разгъне“, за да разкрие интимните ѝ части.

Тя е снимана и пред "Даунинг стийт" номер 10 и с бившия президент Бил Клинтън и актьора Кевин Спейси в дневните на Уинстън Чърчил в Лондон. Смята се, че посещението се е състояло през октомври 2002 г., когато г-н Клинтън е произнесъл реч на конференцията на Лейбъристката партия.

Огромният набор от изображения и документи – който включва досиета на ФБР и нови показания на Голямото жури, публикувани снощи – съдържа дигитални албуми на Епстийн със световни лидери и кралски особи, както и стотици снимки на голи момичета. Един албум е обозначен: "Клинтън, сватбата на мароканския крал, Сен Тропе, голи тела“.

Има десетки снимки, направени в дома на Епстийн в Манхатън за 60 милиона паунда, включително луксозна стая за масаж, на която на едната стена е висял гигантски портрет на гола жена с рафтове, съдържащи лубриканти, масло и кърпи.

Досиета на ФБР разкриват, че едно момиче, което е било на 14 години, когато Епстийн я е изнасилил в имението в Ню Йорк, е казало, че къщата е изглеждала като "нещо от "Красавицата и звяра“. Има и снимки на секс играчки, костюмирани "униформи на медицински сестри“ и сексуално откровен "сапун на въже“.

Книги, включително "Масаж за начинаещи“, са поставени на маси до рамкирани снимки на Епщайн с влиятелните му приятели. Манекен, облечен в сватбена рокля, "виси“ от тавана на фоайето.

На друга снимка Епстийн е облечен само с кърпа. Малко краче, което изглежда принадлежи на дете на четири или пет години, се подава в кадъра.

Новопубликувани показания на ФБР разкриват, че педофилът е малтретирал момичета на едва 12 години.

В една бележка на ФБР се разказва как Епстийн е проверявал възрастта на жертвите си, за да се увери, че са непълнолетни. Служител е написал: "[Редактирано име] е бил свидетел как той е поискал лична карта от момиче. Искал е да се увери, че е под 18 години [защото] не е вярвал, че [заради редактираното име] са се объркали, като са довели още по-големи момичета.“

Други изображения показват млади момичета, голи на частния карибски остров на Епстийн, наречен "Островът на Паедо“, и ученички, облечени в мажоретки, на рождения му ден.

"Как може някой, който е прекарвал време с Епстийн, все още да твърди, че не е знаел какво се случва? Той не е направил никакъв опит да скрие покварата си", казва адвокат на една от жертвите.