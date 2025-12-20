Скандалът "Епстийн": Снимки показват цитати от "Лолита" по телата на голи жени

Комисията по надзор на Камарата на представителите публикува нови досиета на Джефри Епстийн, включително отвратителни снимки на опозорения финансист, заобиколен от жени.

Последната партида документи, които се публикуват след смъртта на педофила през 2019 г., включват смущаващи изображения на женски тела с послания и снимки на известни личности. Един комплект снимки показва части от тялото на неидентифицирана жена, върху които са изписани цитати от "Лолита“ на Владимир Набоков, роман за сексуалната мания на мъж на средна възраст по младо момиче, която също е изобразена на заден план.

Милиардерът Бил Гейтс отново се появи на снимки от досиетата, този път на две снимки до жени, чиито лица са редактирани.

Основателят на Microsoft преди това беше сниман редом с Андрю Маунтбатън-Уиндзор, бивш принц Андрю, и един от частните пилоти на Епщайн на снимки от досиетата. Гейтс, който преди това е признавал, че е търсил дарения от финансиста за своите филантропски усилия, описа връзката си с Епщайн като "огромна грешка“ в изявление от 2021 г.

Снимка от вечеря показва Епстийн, обграден от режисьора Уди Алън, бизнесмена Томас Прицкер и бившия израелски премиер Ехуд Барак, докато магьосникът Дейвид Блейн изглежда се изявява пред тях.

Сред сниманите е и известният професор по лингвистика Ноам Чомски, който е сниман редом с Епстийн по време на частен полет. Снимките не въвличат никое от лицата в престъпленията на Епстийн.

През последните седмици демократите публикуваха селективно 68-те снимки, заедно с десетки други, всички от които са извлечени от колекция от 95 000 невиждани изображения от наследството на Епстийн.

Скандални цитати от "Лолита"

Смущаващи снимки от последната публикация показват женски гръден кош с надраскан цитат от Лолита.

"Ло-ли-та: върхът на езика прави три стъпки надолу по небцето, за да почука, на три, по зъбите“, пише на снимката, докато друга показва женски гръб с думите "Тя беше Долорес на пунктираната линия“, друг цитат от спорния роман.

Прословутият частен самолет на Епстийн, който превозваше него и ВИП гости до скандалния му остров и по целия свят, беше наречен "Лолита Експрес“. Според наскоро публикувани летателни дневници, сред пътниците на Boeing 727-100 на стойност 80 милиона долара са били Доналд Тръмп, Бил Клинтън и бившият принц Андрю.

Епстийн редовно е приемал известни приятели в резиденциите си, включително Уди Алън, който често е посещавал събирания в къщата на финансиста в Горен Ийст Сайд. На една от новите снимки Епстийн е заснет с ръка около режисьора.

Новата серия от снимки включва и снимка на паспорта на Епстийн, издаден само четири месеца преди ареста му през 2019 г.

На страницата е написано, че притежателят на паспорта "е регистриран сексуален престъпник, който е осъден за сексуално престъпление срещу непълнолетен“.

Друго изображение от последното издание показва украински паспорт, принадлежащ на жена, като цялата идентификационна информация е зачернена.

Междувременно екранна снимка на текстови съобщения от неизвестен подател изглежда се отнася до 18-годишен младеж от Русия и споменава човек, който иска "1000 долара на момиче“.

"Ще ви изпратя момичета сега“, гласи едно от съобщенията, последвано от друго, което гласи: "Може би някой ще е добър за Джей?“

Други изображения показват руски, литовски и чешки паспорти и южноафриканска лична карта, всички от които изглежда принадлежат на жени и също така имат редактирани идентификационни данни.

Възможно е пътните документи да са принадлежали на жертвите на трафик на хора на Епстийн.

Партньорката му Гилейн Максуел е конфискувала паспорти от момичетата, които са трафикирали, докато са били на частния остров на Епстийн, свидетелстваха жертвите по време на процеса срещу нея.

Друго от изображенията показва лекарство за лечение на инфекция на пикочните пътища, като данните на лицето, на което е предписано лекарството, са заличени.

Допълнителни изображения от това, което изглежда като конферентна среща в голяма стая с кухненски бокс.

Епстийн и група неидентифицирани мъже изглеждат потънали в разговор, а в стаята има черна дъска, надраскана с математически уравнения.

Последното съобщение идва седмица след като бяха публикувани повече от дузина нови снимки, показващи педофила Епстийн, парадиращ с Доналд Тръмп, Бил Клинтън и други влиятелни политици и известни личности.

Не е ясно защо демократите в Камарата на представителите са избрали да публикуват конкретните снимки, които са разкрили досега, но те заявиха, че прегледът на около 95 хиляди снимки, предадени от наследството на Епстийн, е в ход.

Наследниците не са предоставили контекст за нито едно от изображенията, които са предали като част от разследването на законодателите срещу Епстийн.

Представителят Робърт Гарсия, водещият демократ в Комисията по надзор, обеща да продължи да създава досиета от наследството на Епстийн, "за да осигури прозрачност за американския народ“.

"С наближаването на крайния срок за Закона за прозрачност на досиетата на Епщайн, тези нови изображения повдигат повече въпроси за това какво точно притежава Министерството на правосъдието“, каза той в изявление.

Трябва да сложим край на това прикриване от Белия дом, а Министерството на правосъдието трябва да публикува досиетата за Епщайн сега.

Президентът Тръмп, който беше дългогодишен сътрудник на Епстийн от 90-те до началото на 2000-те години, многократно е наричал досиетата за Епстийн "измама“ на демократите през последните месеци - въпреки че водеше кампания с обещание да публикува документите, след като встъпи в длъжност.

Нарастващият натиск както от републиканци, така и от демократи принуди законопроектът за Епщайн да бъде приет от Конгреса на 19 ноември. Той беше подписан от Тръмп в същия ден.

Епстийн беше обвинен в трафик на хора за сексуална експлоатация през юли 2019 г., но беше намерен мъртъв в затворническата си килия в Манхатън на следващия месец, докато чакаше съдебен процес. Смъртта му беше обявена за самоубийство.