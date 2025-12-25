IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 27

В кадър: Мащабни наводнения в Лос Анджелис

Обявено е извънредно положение

25.12.2025 | 09:55 ч. 0
В кадър: Мащабни наводнения в Лос Анджелис

Снимка: Reuters

Снимка: Reuters

1 / 13

Управата на американския щат Калифорния обяви извънредно положение в мегаполиса Лос Анджелис и в няколко окръга в южната част на щата поради проливни дъждове, които предизвикват наводнения, предаде Франс прес. През уикенда се очакват още проливни валежи, като може да падне дори сняг, допълва световната агенция.

"Наводненията ще бъдат мащабни“, предупреди Националната метеорологична служба на САЩ в последния си бюлетин вчера, добавяйки, че "животът и имуществото на гражданите са изложени на сериозна опасност". До днес сутринта в южната част на щата Калифорния е обявена най-високата степен за готовност за евакуация. На някои места жителите вече са евакуирани, като за тях по спешност са приспособени убежища.

Губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм оповести в социалната платформа "Екс", че е обявил извънредно положение. По улиците на Лос Анджелис се виждаха хора, бързащи да напазаруват за Коледа въпреки лошото време, посочва АФП.

Дъждовете се засилиха вчера сутринта и за кратко беше издадено предупреждение за торнадо за три града в окръг Лос Анджелис. Впоследствие предупреждението бе отменено.

Ройтерс предаде, че вече са тръгнали и кални свлачища. Властите предупредиха шофьорите да избягват да се движат по главните пътища.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

сащ наводнение калифорния
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem