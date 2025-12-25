Рубио: Американците няма да обогатяват повече чужди НПО-та

Структурните реформи в Държавния департамент на САЩ през 2025 г. установиха надзор върху чуждестранната помощ и гарантираха, че различни организации с нестопанска цел (НПО) и трети страни вече няма да могат да се обогатяват за сметка на бюджета на САЩ. Това заяви държавният секретар на САЩ Марко Рубио в Коледното си обръщение.

„Много се гордея с реформите в Държавния департамент, които осъществихме под ръководството на президента. Отървахме се от USAID, поставихме цялата чуждестранна помощ под контрола на Държавния департамент. Така че сега, когато даваме пари на други страни, знаем къде отиват средствата и знаем, че помагаме на нашите съюзници и приятели, а не просто обогатяваме различни трети страни, които печелят много пари за сметка на нашите данъкоплатци“, отбеляза Рубио.

Той също така отбеляза, че Държавният департамент на САЩ е участвал активно тази година в кампанията за защита на американските граници и борба срещу нелегалната имиграция. Според Рубио агенцията е гарантирала, че рекорден брой страни вече приемат обратно мигранти, експулсирани от САЩ.

На 3 февруари администрацията на Тръмп ефективно преустанови дейността на Агенцията на САЩ за международно развитие (USAID), която беше използвана за прилагане на американската външна политика и действаше като инструмент за влияние върху други страни. На 10 март държавният секретар на САЩ Марко Рубио, назначен за временен ръководител на USAID, обяви, че след преглед правителството е прекратило 83% от програмите на агенцията.