Крал Чарлз III призова общностите да се сплотят в един все по-разделен свят

В рамките на коледното си обръщение, британският крал Чарлз Трети призова общностите да се сплотят в един все по-разделен свят и насърчи хората да опознаят по-добре "своите съседи", съобщи Би Би Си.

В традиционната си реч, записана в Уестминстърското абатство, кралят припомни 80-годишнините от Деня на победата в Европа (VE Day) и Деня на победата над Япония (VJ Day) през тази година и заяви, че никога не бива да „изпускаме от поглед“ ценностите, благодарение на които "общностите се обединиха пред лицето на толкова големи изпитания".

Кралят, говорейки от средновековния параклис "Лейди Чапъл" в абатството, отдаде почит и на "спонтанната храброст" на хората, които са се притекли на помощ при извънредни ситуации, като нападението на плажа Бондай в Австралия.

Украински хор изпълни коледна песен, като много от певците в състава в момента се намират във Великобритания заради войната. Речта включваше и призив за тишина и спокойствие в момент, когато „нашият свят сякаш се върти все по-бързо“. Кралят цитира думите на поета Т. С. Елиът за намирането на "неподвижната точка в въртящия се свят".

Кралски помощник поясни, че това е препратка към социалното въздействие на новите технологии върху общностите и че хората биха могли да помислят за своеобразен "дигитален детокс".

За втора поредна година посланието беше изнесено на място извън кралски дворец, като кралят използва параклис в абатството, за да говори за "поклонничеството" на живота и уроците му за настоящето.

Пред коледни елхи, първоначално използвани за концерта с коледни песни на принцесата на Уелс в абатството, той подчерта значението на сплотеността в общността и преодоляването на разделенията.

"Когато се срещам с хора от различни вероизповедания, намирам за изключително окуражаващо колко много общи неща имаме", заяви кралят под прочутия сводест таван на параклиса.

"В голямото разнообразие на нашите общности можем да намерим силата да гарантираме, че доброто ще надделее над злото".

Чарлз похвали "смелостта и саможертвата" на поколението от военното време и тяхното единство пред лицето на несгодите. В телевизионния репортаж бяха показани кадри от тазгодишните възпоменания по случай 80 години от края на Втората световна война в Европа и Далечния изток.

"Това са ценностите, които са оформили нашата страна. Когато чуваме за разделение, както у дома, така и в чужбина, това са ценностите, които никога не бива да губим от поглед", каза кралят.

Той отдаде почит и на героичните действия на хора, попаднали във вихъра на насилствени инциденти. Отделни личности и общности показаха спонтанна храброст, като инстинктивно се поставиха в опасност, за да защитят другите“, заяви монархът.

Речта му беше съпроводена от кадри от плажа Бондай в Австралия, където по-рано този месец случайни минувачи се намесиха при въоръжено нападение срещу събитие на еврейската общност.

Показани бяха и снимки на Чарлз в синагога в Манчестър, където той се срещна с членове на общността, опитали се да спрат нападател.

Като пример за изграждане на мостове между религиозните лидери, в репортажа беше включено и тазгодишното държавно посещение във Ватикана, при което кралят говори за "исторически момент на духовно единство", когато се е молил заедно с папа Лъв.

Кралят размишлява и върху коледната история, като описа Исус, Мария и Йосиф като "бездомно" семейство и заяви, че тяхното послание е за "мир и помирение" и представлява "молитва за нашето време". Това беше коледно послание, което не се спираше на личните предизвикателства на краля.

Не беше направено никакво споменаване на здравословното му състояние, след като той наскоро записа видеопослание, в което каза, че има „добри новини“ и че лечението му от рак ще бъде намалено през следващата година.

В речта нямаше и препратки към брат му Андрю Маунтбатън-Уиндзор, който тази година беше лишен от титлите си. Съпътстващият филм се фокусираше върху работещите членове на кралското семейство, включително принц Уилям и Катрин. |