Вижте коледната картичка на кралица Летисия и испанското кралско семейство

За поредна година крал Фелипе и кралица Летисия изпратиха своите коледни поздравления. Изображението, което избраха, за да споделят най-добрите си пожелания за празника, не би могло да бъде по-значимо. То показва уникален момент на кралската двойка с дъщерите им по време на посещението им на 25 октомври в астурийския град Валдесото, обявен за „Образцов град“ за 2025 година – чест, която подчертава стойността на малките общности, богатството на техните земеделски райони и красотата на природните им пейзажи.

„Весела Коледа и щастлива Нова 2026 година“ е изписано на гърба на коледната картичка с много символичен шрифт Ibarra Real Nova, първоначално проектиран през осемнадесети век и използван в изданието на „Дон Кихот“ от 1780 година, подготвено за Кралската испанска академия. Този избор не е никак случаен. Той е направен, за да отбележи 400-годишнината от първата част на книгата на Мигел де Сервантес. Възстановяването и създаването на дигиталната версия на този шрифт е красива почит, която подчертава типографското наследство на Испания.

От дясната страна на картичката са подписите на Техни Величества краля и кралицата и Техни Кралски Височества принцеса Леонор, принцеса на Астурия, и инфанта София. До тях се намира ръкописното послание „С цялата ни обич и най-добри пожелания“. Поздравителната картичка е допълнена от външната страна с герба и девиза „Служба, отдаденост и дълг“.

Източник: Tialoto.bg