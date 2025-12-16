Коледната картичка на йорданското кралско семейство впечатли с перфектен стил

Отново е това време от годината! Трескавото пазаруване за подаръци започна, украсите в дома са сложени, а от кухнята витае приятен аромат на канела. Зимата може и да не е в разгара си, особено ако гледаме времето навън, но празничният сезон определено е надвиснал над нас. И как по-хубаво да го отпразнуваме, освен с преглеждането на коледните картички на кралските семейства по света?

След като видяхме коледния поздрав на крал Чарлз и кралица Камила, както и на испанското кралско семейство, сега идва ред на една от най-интересните и следени фамилии – кралското семейство на Йордания. Фокусът често пада върху дамите там, а именно кралица Рания и снаха ѝ принцеса Раджва. Двете дами са пример за стил и красота, демонстрирайки своя вкус на всяко публично и семейно събиране.

И тази Коледа не е изключение.

Кралица Рания и останалата част от йорданското кралско семейство най-накрая разкриха красивата си картичка за празничния сезон. Тя представя изображение на цялата фамилия, обединяваща три поколения. Коледната картичка бе показана в събота сутрин, 13 декември, в официалния профил в Instagram на Кралския хашемитски двор.

