След година на скандали: Норвежкото кралско семейство с коледна картичка

Принц Хокон и принцеса Мете-Марит изглеждат сплотени въпреки предизвикателствата в личния си живот

24.12.2025 | 01:55 ч. 0
Снимка: Getty Images

Норвежкото кралско семейство сподели красивия си празничен поздрав чрез картичка с участието на крал Харалд V, кралица Соня, престолонаследника принц Хокон, съпругата му Мете-Марит, принцеса Ингрид Александра и принц Свере Магнус.

До тяхната официална коледна картичка за 2025 година, споделена на 19 декември, стояха и думите: „Пожелаваме на всички весела и прекрасна Коледа.“

Тазгодишните коледни снимки на кралската фамилия на Норвегия са направени от фотографа Ола Ватн в Червения салон на Кралския дворец в Осло.

За кадрите принцеса Ингрид Александра носи тъмносиня рокля с шарки и волани от H&M, а майка ѝ – Мете-Марит – носи син копринен топ.

Отделно от картичката Хокон и Мате-Марит споделиха и семейно видео, на което украсяват елхата заедно със своите две деца.

Цялата статия четете на Tialoto.bg

Източник: Tialoto.bg

норвежкото кралско семейство
