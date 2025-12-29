НАТО търси от Украйна евтини начини за унищожаване на дронове

Военните сили на НАТО търсят по-евтини начини да унищожават вражески дронове, без да се налага да използват значително по-скъпи ракети. Отговорът, изглежда, се крие в Украйна.

Украинските сили използват ежедневно произведени в страната прехватващи дронове, за да свалят смъртоносни руски дронове, като единиците редовно споделят кадри от високоскоростните въздушни преследвания, пише Business Insider.

Дроновете прехватчици могат да се произвеждат масово, което е от решаващо значение за Украйна, тъй като влошаващите се руски бомбардировки, които понякога включват стотици дронове и ракети за една нощ, натоварват силно и без това напрегнатата въздушна отбрана на страната.

НАТО обръща внимание на това, като официални представители определят дроновете прехватчици не само като евтин начин за запълване на пропуските в капацитета – въздушна отбрана срещу относително евтини атакуващи дронове – но и като ранен индикатор за посоката, в която се развива войната. Някои съюзнически страни разработват системи, докато други се бързат да ги закупят в големи количества.

„Технологията се развива наистина много бързо“, заяви британският бригаден генерал Крис Джент, заместник-началник на щаба за трансформация и интеграция в Съюзническото сухопътно командване на НАТО, по време на скорошно обучение в Полша. „Това е надпревара, в която трябва да се държиш.“

Възходът на прехващачите

Дроновете прехващачи се появиха тази година като приоритетна инвестиция в отбраната за Украйна, която търси начини да изпревари растящото производство на дронове в Русия и влошаващите се нощни атаки, без да изчерпва напълно запасите си от ракети земя-въздух или да фалира, за да се справи с евтини, но не и безразходни заплахи.

Украинската отбранителна промишленост произвежда стотици дронове прехватчи всеки ден, някои от които струват едва 2500 долара. Това е само част от цената на стандартен руски еднопосочен атакуващ дрон, чиято стойност се оценява на 35 000 долара в най-ниския ценови диапазон. Те могат да носят малки бойни глави и са проектирани да поразяват директно целите си във въздуха или да експлодират в близост до тях, за да ги унищожат.

Дроновете-прехватчици са предоставили на Киев значително увеличение на възможностите за противовъздушна отбрана. Те могат да достигнат по-високи и по-бързо движещи се цели от монтираните на камиони картечници, на които украинските войници отдавна разчитаха, за да свалят ниско летящи руски въздушни цели, и позволяват на страната да запази критичните си ракетни системи земя-въздух в резерв за по-сериозни заплахи.

Виждайки колко ефективни са дроновете-прехватчици, НАТО сега се надпреварва да разработи и внедри свои собствени. Този тласък придоби нова спешност през септември, след като руски дронове навлязоха в полското и румънското въздушно пространство, което накара западните сили да изправят изтребители.

Нарушенията – и бързата реакция на НАТО – повдигнаха въпроси за това как алиансът трябва да се справя с евтините дронове и дали е устойчиво да се изстрелват изтребители, въоръжени със скъпи ракети, при всяко нарушение на въздушното пространство.

Докато НАТО все още извършва патрули с изтребители, Полша и Румъния са закупили и разгръщат американската система Merops, която се състои от прехващащ дрон, който вече е свалил над 1900 руски цели за Украйна.

В края на ноември Business Insider наблюдава полски, румънски и американски сили, които се обучават на системата Merops. Военни служители изтъкнаха успеха на системата в бой и способността ѝ да предостави на НАТО евтина противовъздушна отбрана за източния ѝ фланг.

По време на това обучение бригаден генерал Къртис Кинг, началник на 10-то командване на армията за въздушна и ракетна отбрана, заяви, че НАТО трябва да „се поучи от това, с което Украйна се бори в момента“.

Той каза, че освен Полша, Румъния и САЩ, други съюзници от НАТО експериментират с подобни системи, като целта е тази технология да се използва в целия алианс.

Западните страни също си сътрудничат с украинците по тази технология. През септември, например, Великобритания обяви планове за масово производство на хиляди украински прехващащи дронове за Киев. САЩ също произвеждат тези оръжия в сътрудничество с Украйна.

Генералът заяви, че ангажирането на западни фирми за производството на повече дронове за прехват ще допринесе за по-нататъшно понижаване на цената за страните от НАТО, които проявяват интерес към придобиването на тази технология.

Стойността е ясна, заяви Кинг. Придобиването на дронове за прехват ще позволи на страните от НАТО да запазят сложните системи за противовъздушна отбрана, като ракетната система земя-въздух MIM-104 Patriot или определени ракети въздух-въздух, за заплахи като крилати и балистични ракети, а не за еднопосочни дронове за атака.

Бърз цикъл на развитие

Дроновете-прехватчи са сред по-новите иновации, появили се в резултат на войната, тъй като Украйна и Русия се опитват да си осигурят технологично предимство, като всяка нова способност, която се въвежда, подтиква другата страна да разработи контрамерки.

По време на обучението по Merops в Полша западни официални лица заявиха, че наблюдават как Украйна и Русия се състезават в цикли на оръжейни иновации с темпо, което изисква по-бързо снабдяване, преди новите инструменти да остареят.

„Животният цикъл на технологиите се е съкратил драстично“, заяви Барт Холантс, брокер по иновации в НАТО. „Това не е нова тенденция, но я наблюдаваме на бойното поле в Украйна“, каза той пред Business Insider, обяснявайки, че „на всеки шест седмици до три месеца се появява нова версия или ново поколение технологии, които навлизат на фронта и срещу които трябва да се защитите или да създадете контрамерки“.

С оглед на това темпо НАТО се обърна към западни и украински отбранителни фирми за нови начини да се противодейства на най-големите заплахи от войната, давайки на тези компании възможност да представят, тестват и пуснат на пазара системи, готови за бой.

По-рано тази година НАТО организира „Иновационно предизвикателство“, което събра компании, за да представят решения за руските планиращи бомби и еднопосочни атакуващи дронове. Две компании – една френска и една германска – спечелиха съответно първо и второ място за своите решения, състоящи се от дронове за прехват.

Френският командир Пиер Делом, координатор на проекта в Съюзническото командване за трансформация на НАТО, който ръководи „Предизвикателствата за иновации“, заяви, че алиансът може да се окаже във война във всеки момент и трябва да бъде готов.

Ключът, каза той пред Business Insider, е масовото производство на достъпни средства за противовъздушна отбрана, така че НАТО да не се налага да харчи повече пари от необходимото за противодействие на евтини заплахи. В бъдеща битка тези заплахи могат да се проявят с пълна сила и алиансът не може да си позволи да изразходва скъпи ракети в тази битка. Устойчивостта означава да се извлече максимална полза от всеки долар.