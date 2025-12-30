Мрачни пророчества за 2026 г.: шамани от Перу предричат съдбата на Тръмп и Мадуро

Шаманите в Перу се събраха в понеделник за ежегодния новогодишен ритуал, където направиха предсказания за предстоящата година, включително заболяване на президента на САЩ Доналд Тръмп и падането на венецуелския му колега Николас Мадуро, съобщава Ройтерс.

„Съединените щати трябва да се подготвят, защото Доналд Тръмп ще се разболее сериозно“, обяви Хуан де Диос Гарсия, докато се събираше с други шамани на плаж в южната част на Лима, облечен в цветни пончо и разпръсквайки цветя по пясъка.

Шаманите носеха големи плакати с лидери от цял свят, над които кръстосаха мечове, изгаряха тамян, а върху някои от тях стъпваха с крака.

Освен Тръмп и Мадуро, шаманите размахваха плакати на руския президент Владимир Путин, китайския президент Си Цзинпин и украинския президент Володимир Зеленски.

„Виждаме Николас Мадуро победен“, каза Гарсия. „Николас Мадуро ще избяга от Венецуела. Той няма да бъде заловен.“

По-близо до дома, Гарсия предсказа, че Кейко Фухимори, дъщерята на бившия президент Алберто Фухимори, ще излезе победителка в президентските избори в Перу след три неуспешни опита.

Шаманите предсказаха и края на войната на Русия в Украйна.

„Виждам, че конфликтът ще приключи, те ще вдигнат знамето на мира“, предсказа Гарсия.

Церемонията се провежда всяка година в края на декември.