Тръмп атакува Мадуро: Ще бъде по-разумно да си тръгне

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще бъде по-разумно за президента на Венецуела Николас Мадуро да си тръгне, предаде Франс прес.

Това е ясно послание, отправено към венецуелския лидер в момент, в който САЩ засилват натиска над Каракас, отбелязва агенцията.

"Той ще реши какво иска да прави“, каза Тръмп и в отговор на журналистически въпрос дали целта на Вашингтон е да принуди венецуелския лидер да напусне властта, Тръмп отвърна: „Мисля, че ще бъде разумно от негова страна“.

"Ако той иска да направи нещо, ако се опита да играе твърдо, това ще е последният път, когато изобщо ще може да играе твърдо", заяви още Тръмп по адрес на Мадуро, цитиран от Асошиейтед прес.

Президентът на САЩ отправи последната си заплаха в момент, в който бреговата охрана на САЩ продължава да преследва санкциониран петролен танкер, който администрацията на Тръмп описва като част от сенчест флот, използван от Венецуела за заобикаляне на американските санкции.

Според Белия дом танкерът плава под фалшив флаг и е обект на съдебна заповед за конфискация от страна на САЩ. Това е третият танкер, преследван от бреговата охрана, след като в събота тя задържа кораб под панамски флаг, който според американски официални лица е бил част от венецуелския сенчест флот. Бреговата охрана, с помощта на военноморските сили на 10 декември задържа и друг санкциониран танкер, също част от сенчестия флот от танкери, който според САЩ е превозвал санкционирани товари. Този кораб също е бил регистриран в Панама. След първата конфискация на кораб Тръмп заяви, че САЩ ще наложат блокада на Венецуела.

Тръмп нееднократно е казвал, че дните на Мадуро на власт са преброени.

Миналата седмица Тръмп поиска Венецуела да върне активи, конфискувани преди години от американски петролни компании, като отново използва това като оправдание за обявяването на блокада срещу санкционирани петролни танкери, пътуващи към или от южноамериканската страна.

Вчера американската министърка на вътрешната сигурност Кристи Ноум заяви също, че Мадуро трябва да си тръгне. Пред „Фокс нюз“ тя коментира задържането от САЩ на два кораба на път за или от Венецуела и преследването на трети плавателен съд. „Ние не се задоволяваме да прехващаме тези кораби, ние също така изпращаме послание на целия свят, за да кажем, че незаконните дейности, с които се занимава Мадуро, са нетърпими и че той трябва да си тръгне“, заяви Ноум.

Вашингтон обвинява Мадуро, че е начело на наркокартел, дефиниран като терористична организация и обяви награда от 50 милиона долара за информация, която ще доведе до ареста на венецуелския лидер. (БТА)