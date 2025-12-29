Лавров: Украйна атакува резиденция на Путин с 91 дрона

Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана предвид окончателното преминаване на режима в Киев към политика на държавен тероризъм. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това пред репортери, коментирайки атаката с украински дрон срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, предава ТАСС.

„В същото време, предвид окончателното израждане на престъпния киевски режим, който премина към политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“, заяви Лавров.

По думите му, Москва няма да игнорира атаката с украински дрон срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област.

91 безпилотни летателни апарата са били изпратени срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област, като всички дронове са били унищожени.