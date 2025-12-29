IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лавров: Украйна атакува резиденция на Путин с 91 дрона

Русия няма да остави без отговор атаката с украински дрон

29.12.2025 | 18:13 ч. 21
Снимка: БГНЕС/ EPA

Преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана предвид окончателното преминаване на режима в Киев към политика на държавен тероризъм. Руският външен министър Сергей Лавров заяви това пред репортери, коментирайки атаката с украински дрон срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, предава ТАСС.

„В същото време, предвид окончателното израждане на престъпния киевски режим, който премина към политика на държавен тероризъм, преговорната позиция на Русия ще бъде преразгледана“, заяви Лавров.

По думите му, Москва няма да игнорира атаката с украински дрон срещу държавната резиденция на руския президент Владимир Путин в Новгородска област.

91 безпилотни летателни апарата са били изпратени срещу резиденцията на Владимир Путин в Новгородска област, като всички дронове са били унищожени.

