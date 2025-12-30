IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Медведев към Зеленски: "Вонящият негодник" се опитва да провали мира

До края на безполезния си живот ще трябва да се крие, добави той

30.12.2025 | 16:30 ч. 13
EPA/БГНЕС

EPA/БГНЕС

"Владимир Зеленски ще трябва да се крие до края на живота си след атаката с дрон на Украйна срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин", заяви зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Смрадливият киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта. Иска война. Е, сега поне ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев в социалната мрежа X.

Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред репортери в понеделник, че в нощта на 28 срещу 29 декември Украйна е извършила терористична атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, като е изстреляла 91 безпилотни летателни апарата. Всички дронове са били унищожени от противовъздушната отбрана; няма съобщения за жертви или щети, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков, Путин е посочил в телефонен разговор с американския лидер Доналд Тръмп, че атаката е извършена "всъщност веднага след“ преговорите между САЩ и Украйна във Флорида и е предупредил, че терористичните действия няма да останат без отговор.

По-късно Тръмп заяви пред репортери, че е "ядосан“ от атаката и добави, че подобни действия не могат да улеснят мирните преговори.

