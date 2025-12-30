Медведев към Зеленски: "Вонящият негодник" се опитва да провали мира

"Владимир Зеленски ще трябва да се крие до края на живота си след атаката с дрон на Украйна срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин", заяви зам.-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев.

"Смрадливият киевски негодник се опитва да провали уреждането на конфликта. Иска война. Е, сега поне ще трябва да се крие до края на безполезния си живот“, написа Медведев в социалната мрежа X.

The stinking Kiev bastard is trying to derail the settlement of the conflict. He wants war. Well, now at least he’ll have to stay in hiding for the rest of his worthless life. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 29, 2025

Руският външен министър Сергей Лавров заяви пред репортери в понеделник, че в нощта на 28 срещу 29 декември Украйна е извършила терористична атака срещу резиденцията на руския президент Владимир Путин в Новгородска област, като е изстреляла 91 безпилотни летателни апарата. Всички дронове са били унищожени от противовъздушната отбрана; няма съобщения за жертви или щети, отбеляза Лавров, цитиран от ТАСС.

Според помощника на Кремъл Юрий Ушаков, Путин е посочил в телефонен разговор с американския лидер Доналд Тръмп, че атаката е извършена "всъщност веднага след“ преговорите между САЩ и Украйна във Флорида и е предупредил, че терористичните действия няма да останат без отговор.

По-късно Тръмп заяви пред репортери, че е "ядосан“ от атаката и добави, че подобни действия не могат да улеснят мирните преговори.