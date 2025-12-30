Двойка от САЩ се опита да продаде бебето си за $1000 и шест бири

Двойка от Арканзас се призна за виновна, след като опита да продаде бебето си на непознат на къмпинг срещу 1 000 долара и шест бири. 22-годишният Дариен Ърбан и 21-годишната Шалийн Елърс са сключили отделни споразумения с прокуратурата на 22 декември, които ще изпратят бащата в затвора, докато майката ще остане на свобода под пробация, показват съдебни документи от окръг Бентън.

Двамата бяха арестувани през септември 2024 г., след като служители на шерифската служба на окръг Бентън получили сигнал, че двойката е подписала документ, с който прехвърля попечителството над бебето си на мъж, срещнат на къмпинга.

Разследващите са получили копие от писмен и подписан договор, показан от свидетели, в който се казва: "Аз, Дариен Ърбан и Шалийн Елърс, прехвърляме правата си върху нашето бебе на Коди Мартин срещу 1 000 долара на 21 септември 2024 година."

И двамата родители са подписали документа, след което са добавили и пояснение: "След подписването няма да има промяна на решението и никога повече няма да има контакт."

Сделката е била осуетена, след като свидетел на случващото се използвал телефона в офиса на управителя на къмпинга "Beaver Lake Hide-A-Way" в град Роджърс, за да подаде сигнал в полицията, сочат съдебните документи.

Първоначално двойката е била обвинена в застрашаване на благосъстоянието на непълнолетно лице и в опит за приемане на възнаграждение срещу отказ от родителски права.

Ърбан се е признал за виновен по едно обвинение за опит за приемане на компенсация при осиновяване, като обвинението за застрашаване на детето е било оттеглено. Съдът е приел споразумението и го е осъдил на три години затвор в щатската система на Арканзас, с допълнителна тригодишна присъда, условно отложена. Шалийн Елърс се е признала за виновна и по двете обвинения - за опит за приемане на възнаграждение и за застрашаване на благосъстоянието на детето. Съдията от окръжен съд Брад Карън е разпоредил наказанията ѝ да бъдат отложени и я е поставил под държавно наблюдавана пробация за срок от шест години, пише New York Post.