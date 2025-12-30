IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия атакува пристанища в Одеска област

Kораб, плаващ под панамски флаг, натоварен със зърно, е бил повреден

30.12.2025 | 18:52 ч.
Снимка: Reuters

Русия атакува инфраструктурата на украинската Одеска област, като нанесе щети на граждански кораб и съоръжения в черноморските пристанища Пивдени и Черноморск, предаде Ройтерс, позовавайки се на изявление в платформата "Телеграм" на украинския вицепремиер Олексий Кулеба. 

Кулеба подчерта, че граждански кораб, плаващ под панамски флаг, натоварен със зърно, е бил повреден, а също така са били поразени и резервоари за съхранение на петрол. Един човек е пострадал при атаката. Информацията за повредата на пристанищните съоръжения беше потвърдена и председателя на Одеската областна военна администрация Олег Кипер. 

"Това е поредната целенасочена атака на Русия срещу гражданската пристанищна инфраструктура. Врагът се опитва да наруши логистиката и да затрудни корабоплаването", написа Кулеба. Въпреки атаките и двете пристанища продължават да функционират, добави той. 

В Одеса и Одеска област са базирани черноморските пристанища, които са от решаващо значение за външната търговия на Украйна и за оцеляването на военната икономика на страната. 

Украйна е основен световен производител и износител на селскостопански продукти. През близо четирите години на продължаващия конфликт ролята на Одеса и двете пристанище - Пивдени и Черноморск в Одеска област - като основни търговски центрове нарасна, тъй като останалите украински пристанище бяха унищожени, окупирани или разрушени от Русия. 

През последните няколко месеца военните действия между Украйна и Русия по море се засилиха. И двете страни страни атакуват военноморски и търговски обекти на Черно море и извън него. 

Украйна все по-често използва своите морски безпилотни апарати, за да атакува кораби, свързани с руския "сенчест флот". В същото време Русия засили атаките си срещу Одеса и прилежащата инфраструктура в областта./БТА

русия украйна одеса пристанище война
