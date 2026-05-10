Нетаняху: Войната срещу Иран не е приключила

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху заяви, че войната срещу Иран не е приключила, тъй като иранските запаси от обогатен уран все още трябва да бъдат изведени от страната, предаде AFP.

В интервю за американската телевизия CBS, излъчено днес, Нетаняху посочи, че операцията е постигнала много, но все още не е завършила.

"Войната постигна много, но не е приключила, защото все още има ядрен материал - обогатен уран, който трябва да бъде изнесен от Иран", заяви израелският премиер.

Нетаняху добави, че съществуват и обогатителни обекти, които според него трябва да бъдат демонтирани, пише БТА.