Ботев Враца измъкна точка срещу Септември с късен гол

Ботев Враца измъкна равенство 1:1 срещу гостуващия Септември в мач от битката за оставане в елита в efbet Лига.

Едни Рибейро откри резултата за Септември в началото на второто полувреме, а резервата Мичи Нтело донесе точката на врачани малко преди края.

Двата отбора изиграха равностоен двубой с малко чисти голови положения, като си размениха по едно попадение след почивката.

Пет минути след началото на втората част Рибейро получи пас от Йоан Бауренски в наказателното поле, финтира Лазар Боянов и с диагонален удар прати топката в мрежата на Любомир Василев.

Пет минути преди края на редовното време влезлите като резерви Найденов и Нтело изработиха изравнителния гол за Ботев Враца. Найденов центрира в наказателното поле, а Нтело с глава оформи крайното 1:1.

След равенството Ботев Враца заема 9-о място с 44 точки, докато Септември остава в зоната на изпадащите - на 14-а позиция с 29 точки.