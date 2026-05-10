IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 57

Ботев Враца измъкна точка срещу Септември с късен гол

Мичи Нтело се разписа пет минути преди края за 1:1

10.05.2026 | 20:30 ч. Обновена: 10.05.2026 | 20:31 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Ботев Враца измъкна равенство 1:1 срещу гостуващия Септември в мач от битката за оставане в елита в efbet Лига.

Едни Рибейро откри резултата за Септември в началото на второто полувреме, а резервата Мичи Нтело донесе точката на врачани малко преди края.

Двата отбора изиграха равностоен двубой с малко чисти голови положения, като си размениха по едно попадение след почивката.

Пет минути след началото на втората част Рибейро получи пас от Йоан Бауренски в наказателното поле, финтира Лазар Боянов и с диагонален удар прати топката в мрежата на Любомир Василев.

Свързани статии

Пет минути преди края на редовното време влезлите като резерви Найденов и Нтело изработиха изравнителния гол за Ботев Враца. Найденов центрира в наказателното поле, а Нтело с глава оформи крайното 1:1.

След равенството Ботев Враца заема 9-о място с 44 точки, докато Септември остава в зоната на изпадащите - на 14-а позиция с 29 точки.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

ботев враца септември футбол
Новини
Виж всички новини
Спорт
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem