Пол Мание покори София, над 200 000 гледаха финала на Джирото

Французинът Пол Мание спечели третия етап от Джиро д'Италия и втори на българска земя, след като пресече първи финалната линия в София. Последният етап от престоя на Обиколката на Италия в България беше от Пловдив до София с дължина 175 километра.

Мание триумфира след мощен финален спринт и финишира за 4 часа, 9 минути и 42 секунди. Втори остана италианецът Джонатан Милан от Lidl-Trek, който пропусна възможността да запише пета етапна победа в кариерата си в Джирото. Трети завърши нидерландецът Дилан Грьоневехен от Rockets, като и двамата записаха времето на победителя.

Това е втори успех за Мание в България, след като той спечели и първия етап в Бургас, отново след финален спринт.

Бегълците бяха погълнати малко преди финала

Развръзката в етапа дойде при преминаването през площад "Орлов мост", когато основната група успя да стопи последните секунди изоставане и погълна тримата бегълци, откъснали се още в началото.

Испанецът Диего Севиля от Polti-VisitMalta и италианците Мануеле Тароци от Bardiani и Алесандро Тонели от Polti-VisitMalta атакуваха веднага след старта, а авансът им на моменти достигна близо пет минути.

Севиля приложи същата тактика и в трите български етапа - ранно откъсване и максимално дълго задържане начело.

Постепенно обаче основната група започна да наваксва. На 37 километра преди финала, при разклона за село Долни Окол, авансът вече беше паднал до 49 секунди. При Пасарел разликата намаля до 29 секунди, а на влизане по бул. "Цариградско шосе" бегълците имаха едва 18 секунди преднина.

Атаката на фаворитите започна по-малко от километър преди финала, а в крайна сметка Мание успя да наложи скоростта си и да стигне до победата.

Томас Силва запази розовата фланелка

Начело в генералното класиране остава уругваецът Гийермо Томас Силва с общо време от 13 часа, 10 минути и 5 секунди.

Томас Силва спечели вчерашния етап във Велико Търново - първата му победа в Голяма обиколка. Освен това той кара първия си сезон за отбора на Астана и е сред най-неопитните състезатели в челото на надпреварата.

Втори в генералното класиране остава германецът Флориан Щорк, който е на 4 секунди зад лидера.

Утре е почивен ден за Джиро д'Италия, а след това състезателите ще бъдат транспортирани със самолети до Апенините за четвъртия етап.

Над 200 000 души изпълниха София

Над 200 000 души присъстваха на финала на Джиро д'Италия в София, а повече от 25 000 колоездачи, включително деца, караха по бул. "Цариградско шосе" през деня. Това заяви кметът на София Васил Терзиев, който посрещна участниците в столицата.

"Получи се невероятно събитие, което надмина моите очаквания", каза Терзиев.

По думите му самите организатори са определили българското издание като може би най-силното състезание, провеждано извън Италия.

"Надявам се България да бъде все по-добър домакин на спортни събития от подобна величина. Предстои в София да напреднем значително с велоинфраструктурата, видя се, че има хора с желание да карат колело", посочи столичният кмет.

"Можем да сме много горди, това е плод на всички стотици хиляди души в цяла България, които излязоха и показаха отношение, защото една държава са хората и ние показахме не само история и природа, а българския дух", добави Терзиев.

По-рано кметът благодари на всички, участвали в организацията на Джиро д'Италия в България, и лично връчи наградата на победителя Пол Мание.