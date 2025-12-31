IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Русия показа дрон, за който твърди, че е изстрелян по резиденцията на Путин

Москва твърди, че той носел 6-килограмова бомба

31.12.2025 | 13:47 ч. Обновена: 31.12.2025 | 13:47 ч. 22
Снимка: Ройтерс

Снимка: Ройтерс

Руското министерство на отбраната публикува видеокадри, показващи свален дрон, за който твърди, че е бил изстрелян по-рано тази седмица от Украйна по резиденция на президента Владимир Путин в северозападната Новгородска област, предадоха АФП и ТАСС.

Киев отрича обвиненията, определяйки ги като лъжа.

Видеозаписът, който е заснет в нощни условия, показва повреден дрон, паднал в снега в гора. Министерството заяви, че предполагаемата атака е била „целенасочена, внимателно планирана и извършена на етапи“, а дронът е носел 6-килограмова бомба.

Москва обвини Киев, че в нощта на неделя срещу понеделник е атакувал с 91 дрона строго охраняваната резиденция на Владимир Путин, разположена във Валдай, между Москва и Санкт Петербург. 

Украйна веднага отрече, посочи липсата на доказателства и заяви, че Москва се опитва по този начин да оправдае блокирането на преговорите за намиране на изход от конфликта, предизвикан от пълномащабната руска инвазия в Украйна през 2022 година. 

Тези обвинения поставят под съмнение продължаването на дипломатическите преговори, започнати през ноември, за да се сложи край на най-смъртоносния конфликт в Европа от Втората световна война насам.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков предупреди вчера, че "последствията (от тази атака) ще доведат до втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация".

Свързани статии

В съобщение, разпространено днес от руската армия, генералът, отговарящ за противовъздушните ракетни подразделения, Александър Романенков, заяви, че "терористичната атака" срещу резиденцията на Путин е била "внимателно планирана". Руската армия публикува и карта, показваща траекторията на дроновете, изстреляни по време на предполагаемата атака, както и разказ на очевидец, представен като жител на село, разположено в близост до резиденцията на руския президент.
(БТА)

