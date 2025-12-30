Кремъл: Русия ще втвърди преговорната си позиция след атаката на Киев срещу президентската резиденция

Москва ще затегне преговорната си позиция по въпроса за Украйна след атаката на Киев срещу руската президентска резиденция в Новгородска област. Това заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков, предаде ТАСС.

"Дипломатическите последици от тези действия на режима в Киев ще бъдат втвърдяване на преговорната позиция на Руската федерация", каза Песков.

Кремъл заяви, че няма да предоставя доказателства за предполагаемата украинска атака с дронове срещу една от резиденциите на Владимир Путин, тъй като всички безпилотни апарати били свалени, а подобни случаи обикновено се разглеждат от военните, предаде АФП.

"Не смятам, че са нужни доказателства, когато се извършва толкова масирана атака с дронове, която благодарение на добре координираната работа на системите за противовъздушна отбрана е била отблъсната", заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков пред журналисти.

На 29 април руският външен министър Сергей Лавров обвини Украйна, че е атакувала резиденцията на Путин в Новгородска област с 91 дрона.

На свой ред украинският президент Володимир Зеленски заяви, че Москва подготвя почвата за удари по правителствени сгради в Киев. Той призова САЩ да реагират адекватно на руските заплахи и представи твърденията на Русия като опит да се подкопае напредъкът в мирните преговори след срещата му с Доналд Тръмп.

Ден по-късно украинският външен министър Андрий Сибиха заяви, че Русия все още не е представила никакви „достоверни доказателства“ в подкрепа на твърдението си.