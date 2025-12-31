Ердоган: Турция няма да търпи провокации

Турция никога няма да търпи принуда, пиратство или разбойничество в своята "Синя родина", заяви турският президент Реджеп Тайип Ердоган, визирайки морските пространства, към които страната има претенции, съобщава Анадолската агенция.

В новогодишното си послание, споделено в социалните мрежи от Президентството, Ердоган посочи, че Анкара наблюдава отблизо нарастващите провокации и заплахи срещу интересите на Турция и на кипърските турци в Източното Средиземноморие.

"В момент, когато мирът все по-твърдо се установява в Сирия, доброволните връщания се увеличават", посочи Ердоган, като отбеляза, че 600 000 сирийци са се върнали в родината си през изминалата година.

Той подчерта, че Турция ще подкрепи новата администрация на Сирия, за да гарантира сигурността и стабилността за всички сирийци, независимо от етническата или религиозната им принадлежност.

Говорейки за Газа, Ердоган каза, че Турция няма да замълчи, докато виновните за смъртта на 71 000 палестинци, мнозинството от които жени и деца, не бъдат подведени под отговорност.

Турският президент добави, че Анкара работи интензивно, за да гарантира, че Израел ще спре атаките, ще ускори хуманитарната помощ за Газа и ще позволи усилията за възстановяване да започнат, пише БТА.