Имперските илюзии на Ердоган и защо прегръдката на Тръмп не стига

Когато турският президент Реджеп Тайип Ердоган влезе в Белия дом в края на септември, той трябваше да излезе с победа от посещението. Ердоган беше представил на турската общественост грандиозна визия за лидерството на Турция в Близкия изток, но тази визия все повече беше помрачена от съмнения. Вътрешното несъгласие и икономическите проблеми изискваха постоянното внимание на Ердоган и рискуваха да опетнят наследството му след 23 години на власт. Успехът на подкрепяните от Турция опозиционни сили в свалянето на режима на Башар Асад в Сирия миналия декември изглеждаше като златна възможност за разширяване на влиянието на Турция, но стана ясно, че монументалната задача за възстановяване на Сирия ще бъде извън възможностите на Турция да се справи сама, пише Foreign Policy.

Изглеждаше, че ангажирането с американския президент Доналд Тръмп би могло да осигури необходимия тласък на Ердоган. Въпреки че Анкара и Вашингтон напоследък имаха разногласия, включително относно покупката на руски ракетни системи от Турция и многократните нахлувания в Сирия, Тръмп видя в Ердоган партньор, който може да помогне за стабилизирането на Близкия изток. Турция имаше влияние върху Хамас, което би могло да ѝ бъде от полза по време на водените от САЩ преговори за прекратяване на огъня с Израел, а Турция би могла да подкрепи усилията за поддържане на мир и възстановяване в Газа и Украйна. Тръмп, за разлика от своите предшественици, сякаш се възхищаваше на нелиберализма на Ердоган и умелото му геополитическо балансиране, като многократно го наричаше „приятел“ и „много силен лидер“. Турските власти, от своя страна, се надяваха, че рестартираното партньорство с транзакционния Тръмп би могло да помогне на Турция да повиши профила си в Близкия изток.

В началото изглеждаше, че желанието им се сбъдва

В рамките на няколко дни след посещението на Ердоган във Вашингтон, началникът на турското разузнаване Ибрахим Калин се присъедини към преговорите в Египет за прекратяване на огъня в Газа – Турция отдавна подкрепя палестинската кауза, но това беше първият път, когато Анкара официално влезе в израелско-палестинските мирни преговори. Когато споразумението за прекратяване на огъня беше подписано на 13 октомври, Ердоган застана до Тръмп и лидерите на Египет и Катар. За поддръжниците на турския президент участието му беше силно символично. Повече от 100 години по-рано генерал Едмънд Аленби поведе британската армия в Йерусалим, слагайки край на четири века османско владичество. Но сега Турция се завърна. През последните години турските войски бяха активни в Ирак, Либия и Сирия. Централно място в политиката на Светата земя зае окончателното възстановяване на историческата роля на Турция в Близкия изток.

Или поне така би искал Ердоган да накара турците да повярват. Всъщност, силата на Турция досега не съответства на стремежите на Ердоган да установи регионален ред, воден от Турция. Прегръдката на Тръмп е добра за окото, но импулсивната, неструктурирана външна политика на американския президент е много малко вероятно да засили влиянието на Турция в региона - или да убеди останалата част от Близкия изток да я приеме. Сама по себе си Турция е изправена пред твърде много вътрешни проблеми, включително напрегната икономика и изпразнена държава, и твърде голяма външна опозиция, особено от уверен и агресивен Израел, за да изгради регионален ред по условията на Анкара. И ако Ердоган не може да изпълни обещанието си да въведе нова ера на турската мощ, вътрешният натиск, пред който е изправен, може да се засили, докато Турция продължава стратегическото си движение във все по-несигурен свят.

Геополитическият проект на Ердоган се основава на една проста идея: Турция е нещо повече от просто средна сила, а е предопределена да води по-широкия Близък изток. Седмица след падането на Асад, Ердоган заяви, че „Турция е по-голяма от Турция“, че „като нация не можем да ограничим визията си до 782 000 квадратни километра“. Турция „не може да избегне съдбата си“, продължи той. „Тези, които казват: „Какво трябва да прави Турция в Либия или Сомалия?“, не разбират това.“

Има известна истина във визията на Ердоган, но и голяма доза митология. В страната, внушителната правителствена пропагандна машина прокарва кампанията „Векът на Турция“ и популяризира идеята, че Турция е обречена на величие. Османската империя, някога осмивана от политическия елит на съвременната Турция като реликва от упадък, е реабилитирана като модел за ред и плурализъм. В телевизионни сериали, квазиакадемични конференции и дори менюта на ресторанти, които изброяват артикули като „султанска наслада“, османската епоха се представя като „златен век“, който в крайна сметка е прекратен от чуждестранни интриги и вътрешно предателство.

Турската система за сигурност, централизирана под президентството след влизането в сила на конституционните промени през 2018 г., също така възприема идеята за регионален ред, воден от Турция. Военните, някога бастион на сдържаността, сега подкрепят позициите на Турция в предната отбрана в Ирак, Либия, Сирия и Източното Средиземноморие. Неотдавнашни комюникета на Турския съвет за национална сигурност подчертават стабилизиращата роля и отговорности на Турция и на тези места, както и готовността ѝ да помогне за сигурността в Газа. В частни разговори турските служители описват Турция като гарант за стабилност от Кавказ до Леванта, подчертавайки обвързването на страната с приятелски режими.

Прегръдката на Тръмп е много малко вероятно да засили влиянието на Турция

В стремежа си към влияние, Турция не е особено загрижена за вътрешното управление на съседите си, като се фокусира предимно върху споразумения, които насърчават нейните икономически и стратегически интереси. В този смисъл, визията на Ердоган днес е по-тясна от програмите, предложени по-рано от неговото правителство, като например доктрината за „нулеви проблеми със съседите“ на бившия турски външен министър Ахмет Давутоглу. Тази идея, която оформи регионалното влияние на Анкара в ранните години на управлението на Ердоган, беше да балансира традиционните западни съюзи на Турция с разширяване на изток, засилвайки влиянието на страната в Близкия изток и Африка, като я позиционира като регионален модел за демократични реформи. Политиката на Давутоглу се разпадна по време на Арабската пролет, отчасти защото политическата трансформация, която Турция се опита да наложи в Египет, Сирия и Йемен, не се осъществи. Сега, вече не е демокрация, Турция е по-малко заинтересована от промяната на политическите системи на съседите си, отколкото от използването на твърда сила и транзакционни сделки за насърчаване на солидарността между нелибералните сунитски режими.

Напоследък Сирия е лаборатория за регионалните амбиции на Турция. Турция контролира големи територии от Северна Сирия и е построила училища, болници и съдилища в региони, които по време на режима на Асад са били управлявани от подкрепяни от Турция опозиционни сили.

Появата на приятелски настроен режим в Сирия също така проправи пътя на Анкара да съживи спящ мирен процес с Кюрдската работническа партия (ПКК), сепаратистка групировка, която води десетилетно въстание срещу турската държава. Правителството на Ердоган започна преговори със затворения лидер на ПКК Абдула Йоджалан в края на 2024 г., без съмнение с цел да привлече кюрдските избиратели на вътрешните избори. Свалянето на Асад в Дамаск направи споразумението да изглежда по-осъществимо. Докато подкрепяните от САЩ Сирийски демократични сили, коалиция от сирийски кюрдски милиционерски групировки, свързани с ПКК, действаха независимо в североизточна Сирия и командваха значителна армия, Анкара се опасяваше от потенциална заплаха за сигурността. Тази заплаха се разсея, след като Асад си отиде и СДС започнаха проучвателни разговори както с Дамаск, така и с Анкара - процес, в който посланикът на САЩ в Турция Том Барак често действа като посредник - за да се определи ролята на кюрдите в управлението на Сирия след Асад. Продължават споровете относно контрола върху водните ресурси и приходите от петрол, степента на политическата автономия на контролирания от кюрдите регион и условията за интеграция на Сирийските демократични сили (SDF) в сирийската армия, но цената на провала на преговорите е твърде висока, за да се откаже някой от преговорите.

Ердоган сега се надява да демонстрира мултиетничен – макар и нелиберален – модел на управление , който приема общностното многообразие под силно сунитско ръководство. Според турските ислямисти това е ключът към успеха и дълголетието на Османската империя – и недостатък на светската турска република. Следователно споразумението в Сирия не само би дало на Турция сигурна южна граница и би ограничило кюрдските стремежи за независимост, но и би предоставило доказателство за концепцията за регионален ред, воден от Турция.

В политически план базата на Ердоган се стесни, въпреки че контролът му се затегна. Опозицията спечели общинските избори през 2024 г., като партията на Ердоган събра само 35 процента от гласовете, което е най-лошото ѝ представяне, откакто дойде на власт през 2003 г. Арестът на кмета на Истанбул Екрем Имамоглу по обвинения в корупция през март 2025 г. и последвалите арести на повече от дузина други кметове, принадлежащи към основната опозиционна партия, бяха широко възприети като политически мотивирани. Те също така разкриха несигурността на правителството: вече неуверен, че може да спечели избори, Ердоган превърна правната система в тояга, с която да смачка опонентите си.

Ерозията на подкрепата за партията на Ердоган в крайна сметка ограничава регионалните му стремежи. Истинското лидерство в Близкия изток би изисквало приемственост. Обещанията на Турция за икономическа помощ трябва да бъдат надеждни, а дипломатическите ѝ ангажименти – запазени. Бизнес елитът на страната, все още до голяма степен прозападен и с либерални убеждения, също трябва да се съгласява с това, което е малко вероятно да направи, докато геополитическото разположение на Турция остава несигурно, а вътрешният ѝ курс – нелиберален. Анкара не може да предложи каквито и да било гаранции, тъй като се задават въпроси кой може да наследи Ердоган и дали меденият месец на Анкара с администрацията на Тръмп ще продължи.

Най-непосредственото външно предизвикателство пред визията на Ердоган е задълбочаващото се съперничество на Турция с Израел. През последната година Израел се очерта като регионален хегемон след войната си с Иран и военните си кампании в Ливан, Катар и Сирия. Казано по-просто, недвусмисленото военно господство на Израел и разширяващата се мрежа от партньорства за сигурност затрудняват Турция да формулира убедително ръководен от Турция ред в Леванта и отвъд него. Мнозина в Турция не са доволни да видят как Израел придобива влияние в региона, като истинският обществен гняв заради войната на Израел в Газа е висок и се простира далеч отвъд базата на Ердоган. Това обществено настроение насърчава Анкара да заема позиции, противопоставящи се на Израел, дори когато това усложнява регионалната дипломация и отношенията на Турция с Вашингтон. Израел, от своя страна, не иска да вижда Турция да оформя регионалната политика, особено като се има предвид подкрепата на Анкара за Хамас и критиките ѝ към израелските военни операции. Някои израелци също се притесняват, че водената от Турция сунитска ос може да подкопае усилията на Израел да държи съседите си под контрол.

За обикновените турци имперското величие се усеща далеч от ежедневните трудности.

Тези конкуриращи се проекти поставиха силите и марионетките на Турция и Израел на път на сблъсък. Докато всяка страна се опитва да оформи реда след Асад в своя полза, военните им действия и разузнавателни дейности все повече се припокриват, което повишава риска от конфронтация. Напрежението вече се разпространи: през април Израел бомбардира обект, предназначен за турска база в сирийския град Палмира. Турция и Израел най-накрая създадоха кризисна гореща линия, за да избегнат директни сблъсъци между своите военни, но това е слаба предпазна мярка, когато и двете страни тестват границите на влиянието си, а по-широките дипломатически и политически връзки остават замразени.

Съперничеството се разпростира и отвъд Сирия. Гласовите критики на Анкара към кампанията на Израел в Газа, подкрепата ѝ за палестинската кауза и за международните съдебни дела, целящи да подведат израелски служители под отговорност за военни престъпления, както и разширяващите се разузнавателни партньорства на Израел с Гърция и Кипър създадоха по-широк разрив. Докато и Турция, и Израел се страхуват от регионалните амбиции на другия, те вероятно ще останат в ситуация на дилема за сигурност – всеки ще интерпретира действията на другия като заплашителни, ще отговаря с преувеличена реторика и прекомерни контрамерки, включително с посредническа дейност в Сирия, и по този начин ще задълбочи самата несигурност, която се стреми да избегне.

За Ердоган съперничеството налага таван. Турция, която е заета с израелските дейности в Сирия, не може да следва напълно по-широката си програма в региона. Тя би била принудена да пренасочи военни, дипломатически и финансови ресурси към сдържане на Израел, вместо да изгражда съюзи и институции, които са от съществено значение за постигане на съгласувана икономическа и политическа визия.

Тръмп помогна на Ердоган да продаде визията си за Близкия изток, като даде на турския президент това, за което той копнее: видимост в регионалната дипломация и повишен статут като партньор по сигурността на Съединените щати. В изключителен знак към неоосманските стремежи на Ердоган, Барак дори размишлява върху османската система „милет“, в която на различни етнически и религиозни общности е предоставена автономия по отношение на вътрешното управление, но в крайна сметка са лоялни на императора, като модел за съвременен регионален ред.