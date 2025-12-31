Няколко души нападнаха правителствена сграда в Иран

Няколко души нападнаха и повредиха офис на провинциален губернатор в южен Иран в сряда, съобщиха според власти, цитирани от агенция „Мизан“ на министерството на правосъдието.

„Част от вратата на офиса на провинциалния губернатор и стъклото ѝ бяха унищожени при нападение от няколко души“, каза Хамед Остовар, ръководител на съдебната система на град Фаса, цитиран от „Мизан“, без да уточнява как е извършено нападението.

Фаса се намира на 780 километра южно от столицата Техеран, където в неделя сред собствениците на магазини избухна спонтанно движение срещу високите разходи за живот, преди да се разпространи в някои университети, пише БГНЕС.