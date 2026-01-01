САЩ провеждат мощен тест на ракетната установка M270

Въпреки че ракетната артилерия води началото си от Студената война, платформите все още са от голямо значение на съвременното бойно поле – както се вижда в Украйна. През декември американската армия проведе мащабни стрелби, за да тества новата си ракетна система M270A2 Multi Launch Rocket System (MLRS) на Корейския полуостров, пише за TNI журналистът Ставрос Атламазоглу.

В началото на декември батарея „Чарли“ от 1-38 полк полева артилерия, 210 бригада полева артилерия, стана първата единица, разположена на Корейския полуостров, която изстреля новата M270A2 MLRS по време на мащабни стрелкови учения.

M270 MLRS е ракетна артилерийска система, която може да изстрелва ракети на десетки километри разстояние с изключителна точност.

„Възможността да бъдем първият батальон, който стреля с новите пускови системи в Корея, изпраща силен сигнал за това как американската армия продължава да се модернизира, да се трансформира, с по-модерни и актуални технологични възможности“, каза подполковник Даниел Хан, командир на 1-38 FA, в прессъобщение на командването.

Най-новата версия на M270 MLRS е снабдена с нов 600-конен двигател, обновени системи за управление на огъня и софтуер, подобрена и уголемена бронирана кабина и възможност за изстрелване на най-новите налични боеприпаси, включително прецизната ракета (PrSM). Армията има за цел в крайна сметка да модернизира целия си парк от приблизително 225 M270 MLRS до вариант „A2“.

„Това също така показва на нашите съюзници, армията на Република Корея, че докато те модернизират своите платформи за прецизни изстрели с дълъг обсег, ние сме редом с тях и преминаваме през същия тип трансформация, за да покажем, че „всички сме заедно в това“, добави офицерът от армията.

Учението беше предназначено да тества готовността и способността на подразделението да изпълни ефективна и прецизна мисия под натиск, като симулира реалистични условия на бойното поле.

„Възможността да излезем на полето, да проведем репетиции, да извършим стрелба с бойно оръжие, много умело в рамките на краткото, съкратено време, с което разполагахме, говори много за батареята „Чарли“, техния екип и цялата подготовка, която са направили до този момент“, добави Хан.

M270 MLRS е верижна ракетна артилерийска система с екипаж от трима души (шофьор, стрелец и секционен началник). Тя може да превозва до 12 ракети MLRS/GMLRS или 2 балистични ракети MGM-140 Army Tactical Missile System (ATACMS) (двойно повече от общата полезност на M142 HIMARS). В зависимост от използваните боеприпаси, тя може да поразява цели на разстояние от 20 до почти 200 мили.

Артилерията остава най-важното оръжие на бойното поле. Войната в Украйна показа, че дори в съвременната война артилерията може да отговаря за до 85% от жертвите на бойното поле.

Ракетната артилерия е дете на Студената война, но все още е актуална

Въпреки че е оръжейна система, проектирана, разработена и произведена за първи път по време на Студената война, M270 MLRS остава силна артилерийска опция за съвременните въоръжени сили. Войната в Украйна беше чудесна маркетингова възможност за ракетната артилерийска система и нейния колесен братовчед, M142 High Mobility Artillery Rocket System (HIMARS).

И двете артилерийски оръжейни системи се използват от украинските сили от първите месеци на войната. В началото те имаха значително влияние на бойното поле, тъй като руската армия нямаше с какво да им противодейства. Те успяваха да унищожават почти безнаказано руски цели с висока стойност, включително командни и контролни постове, системи за противовъздушна отбрана, артилерийски позиции, складове за муниции и комуникационни линии.

В определен момент руската армия успя да ограничи смъртоносния ефект на M270 MLRS и M142 HIMARS, като изтегли ценните си активи извън обсега им. Но двете ракетни артилерийски системи продължават да бъдат полезни за украинската армия в голямата артилерийска дуела, която характеризира войната. Всъщност M270 MLRS и M142 HIMARS нанасят тежки загуби на руските сили в човешки и материални ресурси.