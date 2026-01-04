IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Възможни са затруднения при преминаване на границата с Гърция

Продължават стачните действия в южната ни съседка

04.01.2026 | 09:09 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Поради стачни действия на гръцка територия е възможно да има затруднения при преминаването на леки и тежкотоварни автомобили през всички гранични преходи и в двете посоки на границата с Гърция. Това съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ на сайта си. Информацията е към 06:00 ч. тази сутрин.

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове с Турция, Република Северна Македония и Сърбия, както и на граничните преходи с Румъния. 

гърция фермери граница
