Мадуро ще се яви днес на съд в Ню Йорк

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви днес по обяд пред съдия в Ню Йорк, съобщи съдът. Тогава официално ще му бъдат повдигнати обвинения, предаде Франс прес.

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия и ще бъде изправен утре пред федералния съд на Южния окръг в Манхатън. /БТА