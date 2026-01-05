IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 2

Мадуро ще се яви днес на съд в Ню Йорк

Ще му бъде отправено обвинение в "наркотероризъм"

05.01.2026 | 06:45 ч. 0
Снимка БГНЕС

Снимка БГНЕС

Бившият венецуелски президент Николас Мадуро ще се яви днес по обяд пред съдия в Ню Йорк, съобщи съдът. Тогава официално ще му бъдат повдигнати обвинения, предаде Франс прес.

Обвинен от американската съдебна система, наред с други неща, в „наркотероризъм“ и внос на кокаин в САЩ, държавният глава на Венецуела беше заловен вчера по време на операция на американската армия и ще бъде изправен утре пред федералния съд на Южния окръг в Манхатън. /БТА

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

мадуро съд наркотероризъм ню йорк
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem