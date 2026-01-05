Гръцките фермери вдигат блокадата до четвъртък

Приключи и националната среща на гръцките фермери. Те решиха единодушно в четвъртък и петък да блокират напълно движението на автомобили в страната. Съобщават, че имат готовност да прекъснат достъпа и до пристанища и летища. На всички гранични пунктове ще спрат движението както на товарни камиони, така и на леки автомобили.

Ръководителите на протестите заявиха след срещата, че няма да отстъпят докато не получат решение на всички искания от правителството. От днес на много места възстановиха блокадите на централни пътища, но оставиха отворени обходните маршрути. /БНР