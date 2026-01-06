Маестро Рикардо Мути ще дирижира концерт в затвор в Милано

Италианският диригент Рикардо Мути ще дирижира младежкия оркестър „Луиджи Керубини“ в затвора на Милано на 10 януари, предаде информационна агенция АНСА.

Концертът ще се проведе в театъра на затвора и ще бъде изпълнен на така наречените „морски инструменти“, изработени от дървото на лодки, използвани от бежанци. Инструментите са произведени от самите затворници в работилници за изработка на цигулки в затвора.

„Дори в тези, които са извършили брутални престъпления или са поели по грешен път, съм виждал готовност да се отворят за красотата“, отбелязва маестро Мути, който често е изнасял концерти в затвори, и които той смята за „дълбоки и изключителни преживявания от човешка гледна точка“. „Морските инструменти“, продължава Мути, „ме трогнаха веднага - дърво на смъртта, което се е превърнало в символ на надеждата.“

Съчетавайки всички тези значения, концертът ще предаде дълбоко морално, духовно и социално послание. „Благодарен съм на Маестро Мути“, подчертава Арнолдо Моска Мондадори, президент на фондация Casa dello Spirito e delle Arti, „за това, че даде глас, чрез оркестър „Луиджи Керубини“, на всеки мигрант и всеки затворник, така че чрез изкуството и красотата да може да се развива една култура, която се противопоставя на културата на отхвърлянето и безразличието.“

Програмата включва наред с други произведения Концерт в ла мажор за струнни и клавесин на Антонио Вивалди, както и произведения от Джузепе Верди, включително увертюрата към „Набуко“, „Аве Мария“ от „Отело“ със сопраното Роза Феола и прочутия хор на евреите Va' pensiero от "Набуко". Освен това затворниците ще четат лични текстове и стихотворения.

„Този концерт изгражда мост между затворническата общност и гражданското общество“, коментира Розалия Марино, директор на затвора, „демонстрирайки как културата може да подобри качеството на живот дори в труден контекст като този на затвора, ако бъде призната за основен фокус и достъпна за всички. Това е ценна възможност да се потвърди ролята на затвора в образованието и рехабилитацията, а не само в наказването на задържаните там, без никога да се губи от поглед тяхната идентичност като човешки същества. Персоналът и затворниците допринесоха с голям ентусиазъм за подготовката на това музикално събитие, демонстрирайки как културата и красотата са мощни инструменти за промяна, способни да преконфигурират затвора.“

Рикардо Мути, който е на 84 години, се радва на голям успех както в Италия, така и по света. Той е носител на две награди „Грами“ и много други отличия. Диригентът е носителят на наградата „Рацингер“ за 2025 година.

(БТА)