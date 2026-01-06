Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пожела весела Коледа на представителите на „Руския свят“. На страницата си в социалната мрежа Х той публикува черно-бяла картичка, изобразяваща зимен пейзаж с храм-паметника „Христос Спасител“ и надпис на английски „Не си играйте игрички с Русия“. Към онлайн картичката си той добави:

„Весела Коледа, Руски свят!“.

Happy Orthodox Christmas, Russian world! pic.twitter.com/f02cMF1HFu — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) January 6, 2026

Медведев нарече отстраняването на Зеленски от власт въпрос на близкото бъдеще.

Така коледното послание на заместник-ръководителя на Съвета за сигурност към православните християни беше „отговор“ на изображение, появило се преди това в рускоезичния акаунт на Държавния департамент, призоваващо хората да не „играят игрички“ с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише ТАСС. Медведев повтори стила на илюстрациите, използвани в публикациите в социалните медии на Държавния департамент: същият кървавочервен шрифт, същата обработка на снимки, наподобяваща ноар.