Медведев: Не си играйте игрички с Русия

Весела Коледа, Руски свят

06.01.2026 | 21:29 ч. 0
Снимка: БГНЕС/ EPA

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев пожела весела Коледа на представителите на „Руския свят“. На страницата си в социалната мрежа Х той публикува черно-бяла картичка, изобразяваща зимен пейзаж с храм-паметника „Христос Спасител“ и надпис на английски „Не си играйте игрички с Русия“. Към онлайн картичката си той добави:

„Весела Коледа, Руски свят!“.

Медведев нарече отстраняването на Зеленски от власт въпрос на близкото бъдеще.

Така коледното послание на заместник-ръководителя на Съвета за сигурност към православните християни беше „отговор“ на изображение, появило се преди това в рускоезичния акаунт на Държавния департамент, призоваващо хората да не „играят игрички“ с президента на САЩ Доналд Тръмп, пише ТАСС. Медведев повтори стила на илюстрациите, използвани в публикациите в социалните медии на Държавния департамент: същият кървавочервен шрифт, същата обработка на снимки, наподобяваща ноар.

Медведев Русия Украйна война Коледа
