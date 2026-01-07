Белият дом плаши: Тръмп може да придобие Гренландия и със сила

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да придобие Гренландия като "приоритет за националната сигурност" - и използването на военна сила "винаги е опция", заяви Белият дом.

Висш американски служител заяви, че Тръмп се стреми да осигури контрол над стратегически важната и богата на минерали датска територия през следващите три години, преди да завърши втория си мандат, съобщи Ройтерс.

Служителят, пожелал анонимност, твърди, че вариантите включват закупуването на Гренландия от Дания от САЩ от САЩ, което Тръмп се опита да направи през първия си мандат, или сключването на Споразумение за свободна асоциация с територията, което не би направило острова част от САЩ.

"Дипломацията винаги е първата опция на президента за всичко и за сключването на сделки. Той обича сделките, така че ако може да се сключи добра сделка за придобиване на Гренландия, това определено би бил първият му инстинкт", сподели служителят.

Изявление на Белия дом, публикувано във вторник, обаче не изключва използването на сила.

"Президентът Тръмп заяви добре, че придобиването на Гренландия е приоритет за националната сигурност на Съединените щати и е жизненоважно да се възпрат нашите противници в Арктическия регион", се казва в изявлението. "Президентът и неговият екип обсъждат редица варианти за постигане на тази важна цел във външната политика и, разбира се, използването на американските военни винаги е опция на разположение на главнокомандващия."

Тръмп последва дръзката акция на американските военни за залавяне на Николас Мадуро от Венецуела, като подчерта желанието си да упражни контрол над американското полукълбо, което включва Гренландия. Това постави най-могъщия член на НАТО в противоречие със съюзниците му, включително Великобритания, която вчера изрази подкрепа за суверенитета му.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Полша и Испания се присъединиха към Дания, заявявайки, че ще защитават "универсалните принципи" на "суверенитет, териториална цялост и неприкосновеност на границите".

Подобни изявления за подкрепа обаче не са възпряли Тръмп от желанието му да придобие Гренландия преди 2029 г. „Тя няма да изчезне“, каза служителят за амбицията на президента.

Реториката на администрацията на Тръмп стана много по-агресивна от началото на годината. Стивън Милър, заместник-началникът на кабинета, заяви, че реалността на политиката на свръхсилите означава, че европейците няма да се борят за Гренландия.

"Никой няма да се бори военно със Съединените щати за бъдещето на Гренландия", каза той пред Джейк Тапър от CNN в понеделник вечерта. "Живеем в свят, в реалния свят, Джейк, който се управлява от сила, който се управлява от принуда, който се управлява от мощ. Това са железните закони на света от началото на времето."

Дания и Гренландия поискаха бърза среща с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, за да "обсъдят важното изявление, направено от Съединените щати за Гренландия", написа външният министър на Гренландия Вивиан Моцфелдт в социалните медии.

Фредериксен заяви в понеделник, че американското превземане на Гренландия би означавало край на военния съюз на НАТО.

"Ако Съединените щати решат да атакуват военно друга страна от НАТО, тогава всичко спира", каза Фредериксен. "Това означава, че включително нашето НАТО и по този начин сигурността, която е осигурена от края на Втората световна война."

Във вторник бившият посланик на Обединеното кралство в САЩ, сър Ким Дарок, повтори тези опасения. Той каза пред Times Radio:

"Това, за което говорим, ако това някога се случи, е мисля, че колапсът, унищожението на НАТО. Ако не се случваше, просто нямаше да повярвате, че е възможно."

Рубио каза на членовете на Конгреса в частен брифинг в понеделник, че последните заплахи на САЩ към Гренландия не сигнализират за предстоящо нашествие и целта е била да се купи островът от Дания, съобщи Wall Street Journal.