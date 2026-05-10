Голям пожар избухна в столичния квартал "Хаджи Димитър"

Голям пожар избухна преди около час в столичния квартал "Хаджи Димитър", предаде БГНЕС.

Огънят вече е овладян, а към момента над района не се вижда пушек.

Сигналът за пожара е подаден в 18:18 ч. в Оперативния център на Столичната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

На място са били изпратени няколко пожарни екипа. По-рано над София се издигаха гъсти кълбета дим, а миризмата от пожара се усещаше дори в централната част на града.

Четири противопожарни автомобила са работили на място. Полицията е спряла движението на около 500-600 метра от района на пожара, а живеещите в близост са били допускани след проверка на документи.

При пристигането си огнеборците са установили, че гори изоставено хале, в което са били складирани гуми и пластмасови бутилки.

По информация на Столичната пожарна е съществувала опасност пламъците да обхванат и съседни складове.