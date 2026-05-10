Украйна предлага помощ на Балтийските държави заради дронове

Украйна обмисля възможността да изпрати експерти по сигурността в Литва, Латвия и Естония, за да помогне за укрепването на противовъздушната им отбрана след поредица от инциденти с дронове в региона. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибига, цитиран от Reuters.

Изявлението му идва след информация на латвийските въоръжени сили, че в четвъртък сутринта два чуждестранни дрона са се разбили на територията на Латвия.

Единият от дроновете е паднал в нефтен склад в Резекне - на около 40 километра от границата с Русия, съобщи латвийският сайт LSM. След инцидента Латвия и Литва призоваха НАТО да засили противовъздушната отбрана в региона.

Киев: Ако дроновете са били украински, ще се извиним

"Если има потвърждение, че това са украински дронове, които са били отклонени от курса и насочени към Латвия от руските средства за радиоелектронна борба, първо ще поднесем най-искрените си извинения на нашите латвийски приятели", написа Сибига в X.

Той добави, че Киев обмисля изпращането на украински експертни екипи, които да помогнат за укрепване сигурността на въздушното пространство на балтийските държави.

"Обмисляме и възможността за изпращане на украински експертни екипи, които да помогнат пряко за укрепване на сигурността на въздушното пространство на нашите приятели срещу всякакъв вид заплаха", посочи украинският външен министър.

Сибига увери, че Украйна работи за минимизиране на риска от подобни инциденти в бъдеще.

Още на 22 април той предупреди, че Русия води активни кампании за дезинформация в Балтийските държави.

"В момента руснаците са особено активни в кампаниите си за дезинформация в балтийските държави. Те разпространяват посланието, че тези държави са предоставили въздушното си пространство на украинските дронове", заяви тогава Сибига.

НАТО вдигна изтребители по тревога

След инцидентите в Латвия френски военни самолети от мисията на НАТО за въздушно наблюдение на Балтика в Литва са били вдигнати във въздуха по тревога, съобщиха латвийските военни.

Литовският министър на отбраната Робертас Каунас заяви, че в Литва не са регистрирани подобни нарушения на въздушното пространство.

"Доколкото съм информиран, в Литва не са регистрирани никакви случаи на нарушаване на държавното ни въздушно пространство", каза той пред радио "Жиниу".

По думите му изтребители на НАТО са излетели от литовската база в Шауляй, за да патрулират над Латвия, и са се върнали около 6:00 ч. сутринта.

Каунас определи инцидентите като "последици от войната срещу Украйна, която води Русия".

Литва протестира срещу заплахи от Москва

Напрежението между Литва и Русия се изостри и по друга линия. В петък Вилнюс извика представител на руското посолство и му връчи протестна нота заради косвени заплахи срещу дипломатическите мисии в Киев.

Литовското външно министерство осъди предупрежденията на Москва за възможни ответни удари при украински атаки по време на честванията за Деня на победата.

Според Вилнюс подобни изявления представляват "пряка, цинична и безпрецедентна заплаха" срещу дипломати и цивилни.

Литва и Полша искат повече американски войски

На фона на нарастващото напрежение литовският президент Гитанас Науседа заяви, че страната му е готова да приеме още американски военнослужещи, ако САЩ изтеглят част от контингента си от Германия.

"Ние в Литва сме готови да приемем колкото се може повече военнослужещи от наши съюзнически държави", каза Науседа.

Той подчерта, че Европа трябва да направи всичко възможно, за да запази американското военно присъствие на континента.

Подобна позиция изрази и полският президент Карол Навроцки.

Двамата лидери наблюдаваха военното учение "Смел грифон 2026-II", проведено в района на Сувалкския коридор - стратегическата зона между Литва и Полша.

Междувременно председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен обяви, че Литва и Полша ще бъдат първите държави, които ще подпишат споразумения по европейската програма SAFE за финансиране на сигурността, пише БТА.