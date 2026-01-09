IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Лошото време взе жертви в Турция

Обилните дъждове преминаваха на места в снежни бури

09.01.2026 | 10:18 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Обилни дъждове, преминаващи на места в снежни бури, обхванаха Турция през изминалото денонощие, предизвиквайки усложнения и затруднения в редица окръзи на страната, съобщава ТРТ Хабер. 

В град Кушадасъ (окръг Айдън) трима работници, намирали се на градския кей, са паднали в бурните води на Егейско море тази нощ, като един от тях е загинал, а други двама са тежко ранени.

В град Бурса бетонна ограда е паднала при силен порив на вятъра и е затрупала гражданин, който по-късно е починал от нараняванията си.  

За днешния ден Турската държавна метеорологична служба е издала предупреждение за интензивни валежи по Егейското и Черноморското крайбрежие и в Югоизточна Турция, както и за опасност от лавини в планинските зони в източната част на страната.

Заради обилни снеговалежи е обявена еднодневна ваканция за всички ученици в окръзите Муш, Хаккяри, Елазъг, Малатия и в община Карлъова в окръг Бингьол.
(БТА)

 

