Лукс и ПВО: Поглед в резиденциите, където се смята, че живее Путин СНИМКИ

Твърдение на руския външен министър Сергей Лавров за предполагаема атака с украински дрон срещу една от резиденциите на Владимир Путин привлече отново вниманието към мястото, където всъщност живее руският лидер, и към мрежа от официални и неофициални дворци - разкрити чрез разследвания, сателитни изображения и изтекли записи - предназначени за секретност, лукс и защита от съвременни заплахи като дронове.

Предполагаемата атака с украински дрон срещу една от резиденциите на руския лидер Владимир Путин беше последвано на 30 декември от публикуването на видеоклип, разследващ нова резиденция, която Путин строи в Крим - украински регион, окупиран от Русия от 2014 г.

Тези резиденции, официални или неофициални, често показват ниво на лукс, далеч от строгия образ, който Путин се стреми да проектира пред народа си. В резултат на това има много малко неофициални изображения на тези силно охранявани обекти. От четирите официални резиденции и две предполагаеми, след пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна, се смята, че Путин прекарва по-голямата част от времето си в силно укрепена резиденция, която според анализаторите предлага повишена защита срещу потенциални заплахи от дронове - място, за което руският външен министър Сергей Лавров може би е говорил в невярното си твърдение.

Колко резиденции има руският лидер, къде живее предимно Владимир Путин и какво е известно за местоположението, строителството и предназначението на тези обекти? Ето по-отблизо поглед към дворците на Путин.

Официалните резиденции на руското президентство

Според съобщенията Кремъл - центърът на властта и основната официална резиденция на руския лидер - е престанал да бъде основното място на пребиваване на Владимир Путин, вероятно след пандемията от COVID-19. От силно укрепения комплекс Валдай до Сочи и покрайнините на Москва, разследвания, сателитни изображения и изтекли записи сочат към система от резиденции, предназначени не само за власт и лукс, но и за укриване. Заплахите от дронове и вътрешната тайна изглежда оформят къде и как живее руският лидер.

"Валдай", "Ужин", "Долгие Бороди" или "Обект 201"

Местоположение: Езерото Валдай, Новгородска област, Русия.

Първоначално построена като държавна резиденция по време на съветската епоха, (според сведенията тя е била домакин на сватбата на дъщерята на Йосиф Сталин и сина на Андрей Жданов) резиденцията с кодово име "Обект 201", официално известна като "Ужин", но по-широко наричана "Долгие Бороди", днес се смята за едно от най-чувствителните места на руската власт.

Разположен на брега на езерото Валдай, комплексът обхваща приблизително 250 хектара. Част от земята, 150 хектара, е официално собственост на руската държава и е предоставена за постоянно ползване на Федералната служба за охрана (ФСО). Този участък включва главно техническа и логистична инфраструктура: складове, гаражи, хангари, сервизни сгради и няколко сравнително скромни къщи за гости.

Местоположението на резиденцията на Путин "Ужин", разположена северозападно от Москва и считана за най-строго охраняваната в Русия

Останалата част от земята, 100 хектара, е регистрирана на името на "ООО Прайм", компания, контролирана от Юрий Ковалчук, олигарх, близък до Владимир Путин, и ключов акционер на Банка Русия. Тази част е отдадена под наем на президентската администрация, като умишлено се размива границата между публична собственост и частни интереси.

Според разследване, публикувано през март-април 2021 г. от Фондацията за борба с корупцията (ФБК), основана от руската опозиционна фигура Алексей Навални, резиденцията съдържа близо 80 сгради и има малка прилика със строгия образ, промотиран от държавната пропаганда. Те включват:

четириетажен главен дворец с площ от приблизително 3500 квадратни метра;

павилион в китайски стил;

традиционна дървена хижа;

няколко общи бани и сауни;

конюшня;

голф зона;

детска площадка;

ВИП ресторант с киносалон, боулинг зала, билярд и мини-казино;

частна църква, посветена на Свети Владимир.



Църквата "Свети Владимир" във Валдайската област на Русия, за която се твърди, че е свързана с частния жилищен комплекс на Владимир Путин

Наблизо се намира още по-голяма структура: спа комплекс с площ от около 7000 квадратни метра, разположен на няколко нива, включително два подземни етажа. Плановете, прегледани от ФБК, показват съоръжения, рядко свързани с официална резиденция, като солариум, басейн за плуване, криотерапевтични отделения, плувни басейни, масажни кабинети, стоматологични и козметични кабинети, балнеотерапевтични инсталации и оборудване за лимфна пресотерапия.

Павилион в китайски стил, скрит в руския район Валдай, за който се твърди, че е свързан с частния жилищен комплекс на Владимир Путин (Източник: ФБК)

Сателитните изображения, анализирани от OSINT изследователи, също разкриха значително подсилване на противовъздушната отбрана около резиденцията. Най-малко дванадесет системи "Панцир-С1" са идентифицирани на кули и повдигнати позиции около обекта, заедно с потвърденото наличие на поне една система С-400 наблизо. Тези системи, способни да прехващат самолети, хеликоптери, дронове и ракети, ефективно превръщат резиденцията в силно милитаризирана зона.

Потенциално разположение на системи за противовъздушна отбрана около главната резиденция на Владимир Путин във Валдай (Източник: Марк Крутов / Радио Свободна Европа).

Бочаров Ручей

Местоположение: Сочи, Краснодарски край, Русия.

Разположена в Сочи на брега на Черно море, "Бочаров Ручей" е официалната лятна резиденция на Владимир Путин и едно от малкото места, редовно показвани от Кремъл. Построена по време на съветската епоха, тя служи както като място за почивка, така и като дипломатическа арена, приемаща чуждестранни лидери и неформални срещи: Джордж Буш, Александър Лукашенко, Бенямин Нетаняху или Реджеп Тайип Ердоган.

Част от резиденцията на Владимир Путин "Бочаров ручей" в Сочи (Източник: Getty Images)

Комплексът е защитен от засилена система за сигурност, контролирана от Федералната служба за охрана на Русия (ФСО), включително зона с ограничено въздушно пространство, засилено военноморско присъствие в открито море и, според множество OSINT наблюдения, периодично разполагане на системи за противовъздушна отбрана, особено след началото на пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна. Въпреки тази официална видимост, достъпът до обекта остава строго контролиран и откъснат от града.

Местоположението на резиденцията на Путин "Бочаров ручей", разположена южно от Москва и разрушена наскоро

Но репортаж на руското разследващо издание "Проект" от октомври 2024 г. гласи, че основната сграда в "Бочаров Ручей" е била разрушена през март 2024 г. поради опасения за сигурността след украински удари с дронове срещу града. Сателитни изображения показват, че структурата е била разрушена и заменена от действаща строителна площадка. "Проект" съобщи, че Путин не е посещавал Сочи поне от седем месеца - рекордно отсъствие през последното десетилетие – и че официалните срещи вече са преместени във втора сграда в комплекса.

Ново-Огарьово

Местоположение: Ново-Огарьово, Московска област, Русия.

Разположено на около 20 километра западно от Москва, Ново-Огарьово е основната работна резиденция на Путин от началото на 2000-те години. От този залесен, затворен комплекс руският лидер е провеждал повечето си срещи, видеоконференции и официални обръщения. Обектът е под постоянна охрана на ФСО и е заобиколен от широк наземен и въздушен периметър за сигурност.

Местоположението на резиденцията на Путин "Ново-Огарьово", разположена близо до Москва.

Разследване, публикувано през юни 2023 г. от Радио Свободна Европа/Радио Либърти, основано на разкрития на руската разследваща агенция "Проект", показа, че няколко парцела земя в непосредствена близост до президентската резиденция са били придобити още през 2006 г. чрез офшорни компании – особено в Панама – преди да бъдат прехвърлени на дъщерите на Путин.

Последен анализ на сателитни изображения също така подчерта гъстата мрежа за противовъздушна отбрана, защитаваща Москва, в чийто периметър се намира резиденцията.

🟡 кули "Панцир"; 🟢 рампи или складови помещения, в които са разположени различни системи "Панцир"; 🔴 системи за противовъздушна отбрана с голям обсег С-300/С-400; 🔵 радиотехнически полкове (радар); 🟠 предполагаеми складови помещения за "Панцир" в рамките на новоидентифицирания 50-километров отбранителен пръстен, показан в Московска област, Русия (Източник: OSINTer @jembobineuse)



Неофициалните скрити къщи на Владимир Путин

"Дворецът на Путин", Геленджик

Местоположение: Нос Идокопас, близо до Геленджик, Краснодарски край, Русия.

Дворецът близо до Геленджик – често наричан "Дворецът на Путин" 0 беше публично разкрит за първи път в разследване на ФБК през 2021 г. и по-късно потвърден от множество независими издания. Разследващите описаха обекта като обширен, силно охраняем комплекс на брега на Черно море, официално собственост на мрежа от фиктивни компании, но уж построен за лична употреба на Владимир Путин.

"Дворецът на Путин", предполагаемата частна резиденция на Путин, област Геленджик, Русия (Източник: ФБК)

Според ФБК, комплексът се простира на десетки хиляди квадратни метра и включва главен дворец, подземни съоръжения, частен театър, спа и уелнес зони, тунели за съхранение на вино, игрална зала, подобна на казино, и обширна техническа инфраструктура. Очакваната цена на строителството е оценена на над 1 милиард долара, което го прави една от най-скъпите частни резиденции, документирани някога в Русия.



Интериор на "Двореца на Путин", предполагаемата частна резиденция на Путин, област Геленджик, Русия (Източник: ФБК)

Земята и сградите са регистрирани чрез компании, свързани с фигури, близки до Путин, включително структури, свързани с кръга Ковалчук. Въпреки че Кремъл отрече, че Путин е притежавал или използвал двореца, разследващите заявиха, че обектът е бил охраняван от Федералната служба за охрана (ФСО) и е бил обект на постоянна зона, забранена за полети – мерки за сигурност, обикновено запазени за държавни обекти.

Предполагаем нов дворец на Путин в окупиран Крим

Местоположение: Нос Ая, временно окупиран Крим.

Поглед към новооткрития луксозен дворец на нос Ая в окупирания Крим, свързан с руския лидер Владимир Путин от разследващи антикорупционни организации. (Източник: ФБК)

На 30 декември 2025 г. руският Фонд за борба с корупцията (ФБК) заяви, че е открил друг луксозен дворец, за който се твърди, че е свързан с Владимир Путин, този път на нос Ая в окупирания от Русия Крим. Според ФБК, разследващите са получили снимки и архитектурни планове на комплекса, оценявайки строителните разходи на около 127 милиона долара. Констатациите бяха съобщени от The Insider на 30 декември.

ФБК заяви, че мястото първоначално е било планирано като резиденция на бившия украински президент Виктор Янукович, но след окупацията на Крим от Русия през 2014 г., проектът е обявен за незаконен и по-късно е прехвърлен на структури, свързани с братята Ковалчук, дългогодишни фигури, близки до Путин. Разследващите заявиха, че комплексът впоследствие е бил възстановен, за да отговаря на изискванията, определени от Федералната служба за охрана (ФСО) на Русия.

3D проект на предполагаемия нов дворец на Путин в окупирания Крим (Източник: ФБК)

Според разследването имотът функционира не като селска къща, а като напълно охраняем дворцов комплекс, с разкошен интериор, частен медицински център с операционна зала и интензивни отделения, обширна спа инфраструктура, включително плувен басейн и криотерапевтична камера, хеликоптерна площадка, частна крайбрежна зона и постоянна охрана. ФБК заяви, че допълнителни жилища за персонала, технически сгради и нова хеликоптерна площадка са построени по-нагоре по склона.

ФБК твърди, че строителството е финансирано чрез същите финансови мрежи, свързани преди това с двореца близо до Геленджик, включително финансиране от компании, свързани с кръга на Ковалчук, и офшорни структури. Въз основа на това разследващите стигнаха до заключението, че комплексът "Нос Ая" следва същия модел на собственост и финансиране чрез пълномощник, наблюдаван в други имоти, свързани с предполагаемите частни резиденции на Путин.