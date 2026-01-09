Арестуваха три 20-годишни украинки в Киев, пеели руски песни ВИДЕО/СНИМКИ

1 / 3 / 3

Три млади украинки попаднаха в украинския арест заради няколко клипа, публикувани онлайн.

Жените бяха задържани в Киев, след като шофирали из града, докато пеят руски песни. Една от тях, на 21 години, публикувала видеата на себе си и приятелките си на 22 и 24 години в мрежите, което накарало властите да им обърнат внимание.

Ukrainian security services investigate three girls after they sang songs in Russian while driving through Kiev pic.twitter.com/hwv6SDZIeP — Jungle Journey (@JnglJourney) January 8, 2026

На кадрите се чуват как пеят "Москва никога не спи", както и "Матюшка-Земля", песен, популярна сред руските "патриоти". Вижда се и как те показват средни пръсти.

"Момичетата са се возили из столицата с кола, слушали са провокативна руска музика и са пеели заедно с враждебно настроени изпълнители", се казва в изявление на полицията.

Полицията е повдигнала обвинения срещу момичетата за дребно хулиганство и сега ще бъдат разследвани от СБУ.