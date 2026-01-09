IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 89

Арестуваха три 20-годишни украинки в Киев, пеели руски песни ВИДЕО/СНИМКИ

Полицията е повдигнала обвинения срещу момичетата за дребно хулиганство

09.01.2026 | 15:24 ч. 69
Арестуваха три 20-годишни украинки в Киев, пеели руски песни ВИДЕО/СНИМКИ

1 / 3

Три млади украинки попаднаха в украинския арест заради няколко клипа, публикувани онлайн. 

Жените бяха задържани в Киев, след като шофирали из града, докато пеят руски песни. Една от тях, на 21 години, публикувала видеата на себе си и приятелките си на  22 и 24 години в мрежите, което накарало властите да им обърнат внимание. 

На кадрите се чуват как пеят "Москва никога не спи", както и "Матюшка-Земля", песен, популярна сред руските "патриоти". Вижда се и как те показват средни пръсти.

"Момичетата са се возили из столицата с кола, слушали са провокативна руска музика и са пеели заедно с враждебно настроени изпълнители", се казва в изявление на полицията.

Полицията е повдигнала обвинения срещу момичетата за дребно хулиганство и сега ще бъдат разследвани от СБУ.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

украйна Русия войната в Украйна арест руски песни
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem