Принцесата на Уелс на 44 г.: Публикува откровено видео и лично послание за борбата с рака

Кейт Мидълтън, принцесата на Уелс, отбеляза днес 44-ия си рожден ден с “дълбоко лично“ видео за утехата, която е получила от природата по време на лечението си от рак. Катрин отбелязва и колко “дълбоко е благодарна“ да открие какво означава да бъдеш жив.

Дворецът Кенсингтън издаде последната част от едногодишната си видео поредица „Майката Природа“ – "Зима“, която е с глас зад кадър от Катрин и включва кадри ранна сутрешна разходка в Бъркшир, близо до дома ѝ в Уиндзор.

Днешното видео е "кулминацията на дълбоко личен творчески проект за принцесата, подчертаващ дългогодишната връзка на човечеството с природата, както и способността на природата да ни вдъхновява и да ни помага да се лекуваме и да растем умствено, телесно и духовно“.

В гласа зад кадър за зимния епизод, Нейно Кралско Височество размишлява лично върху собственото си пътуване и изцеление през последните две години, говорейки за своите "страхове и сълзи“, както и за изцелението си, за което е "дълбоко благодарна“.

The Mother Nature series has been a deeply personal, creative reflection on how nature has helped me heal. But it is also a story about the power of nature and creativity in collective healing. There is so much we can learn from mother nature, as we look to build a happier,… pic.twitter.com/yZ3u6yLEe4 — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) January 9, 2026

"Дори в най-студения и мрачен сезон - зимата има начин да ни донесе тишина, търпение и тихо размишление. Където потокът се забавя достатъчно, за да видим собственото си отражение. Да открием най-дълбоките части от себе си. Наред с шепота в пулса на всяко живо същество. Размишлявам колко дълбоко съм благодарна", казва поетично Кейт.

Принцесата претърпя коремна операция през януари 2024 г., след която лекарите откриха доказателства за рак и тя премина през изтощителен курс на превантивна химиотерапия, припомня Daiily mail.

През септември същата година бъдещата кралица също така разкри новината, че е завършила лечението си, но предупреди, че възстановяването и завръщането ѝ към кралските задължения ще бъдат бавни, но стабилни.

През януари миналата година Катрин съобщи добрата новина, че най-накрая е в ремисия, но отново поиска обществено разбиране относно завръщането ѝ към обществения живот.