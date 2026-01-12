Идеята за обща европейска армия отново е на дневен ред: Как ще заменим силите на САЩ?

Страните от Европейския съюз трябва да обмислят създаването на съвместни военни сили, които да заменят американските войски, разположени в Европа, заяви европейският комисар по отбраната Андриус Кубилиус, пише AFP.

Кубилиус, бивш министър-председател на Литва, спомена създаването на "постоянни европейски военни сили от 100 000 души" като възможен вариант за по-добра защита на континента.

"Как да заменим 100 000-ната американска сила, която формира гръбнака на европейските въоръжени сили?", попита той в реч в Швеция.

Изявлението му идва след настоятелните предупреждения на американския президент Доналд Тръмп относно амбицията му да анексира Гренландия, които подхранват опасенията на лидерите на НАТО относно надеждността на съюза с Вашингтон.

Загрижеността относно позицията на Доналд Тръмп по отношение на Европа вече накара някои страни да засилят усилията си за укрепване на въоръжените си сили предвид руската заплаха.

Създаване на "Европейски съвет за сигурност"

Въпреки че идеята за създаване на европейска армия не е нова, досега тя не успя да набере скорост, тъй като правителствата не са склонни да се откажат от контрола над въоръжените си сили.

Вашингтон призова европейските си съюзници да поемат по-голяма отговорност за собствената си сигурност, като повдигна възможността за преразпределение на войските, разположени в Европа, с цел да се фокусират върху Китай.

"В този контекст не трябва да избягваме най-належащите въпроси относно институционалния ни отбранителен капацитет", заяви Андриус Кубилиус.

Европейският комисар по отбраната подкрепи и идеята за създаване на "Европейски съвет за сигурност", който да обедини големите сили на континента, включително, вероятно, Обединеното кралство, с цел да улесни и ускори вземането на решения в Европа по въпроси, свързани с отбраната.

Опит за промяна на динамиката на конфликта в Украйна

"Европейският съвет за сигурност може да се състои от ключови постоянни членове и други ротационни членове“, посочи той. "Общо ще има 10-12 членове, които ще имат за задача да обсъждат ключови въпроси, свързани с отбраната."

Според него приоритетът на този орган ще бъде да се опита да промени хода на конфликта в Украйна, за да се избегне поражението на Киев.

"Трябва да имаме ясен отговор: как ЕС възнамерява да промени този сценарий?", попита той. "Ето защо сега се нуждаем от Европейски съвет за сигурност."