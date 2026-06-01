СГС и КОНПИ си "говорят" през медиите за дело срещу Брендо

Категорично не отговаря на истината разпространената от Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) информация, че по гражданско дело № 15077/2018 г. Софийският градски съд не е спазил процесуалните права на страните, съобщиха от съда.

Става въпрос за техническа грешка на съдебен служител при въвеждането в електронната система. Подобни пропуски биха могли да се случат навсякъде, особено в толкова натоварен съд като Софийския градски съд, се посочва в позицията.

Ръководството на съда незабавно е разпоредило техническата грешка да бъде поправена.

"Както е по закон, съдът ще изчака двуседмичния срок страните да предоставят писмени защити и едва тогава ще пристъпи към писане на решение", се посочват още от СГС.

Оттам допълват, че след като служителите на Комисията са забелязали такова необичайно процесуално действие, биха могли да проверят с едно телефонно обаждане дали не става въпрос за техническа или системна грешка, преди да излязат с официално становище.

Според КОНПИ състав на Софийския градски съд е накърнил правото на защита на Комисията по дело с иск за над 23 млн. лв. срещу Брендо и други лица.