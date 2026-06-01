Оръдия, рафинерии и Кремъл: Как изглеждат детските площадки в Русия? СНИМКИ

В Деня на детето украинското издание "Берег" представя модерни детски площадки в Москва. През последните години се появиха играчки-танкове, полицейски коли и дори катерушки с кулите на Кремъл. Архитектурната журналистка Ася Золникова разговаря с архитекти на детски пространства и детски психолог за произхода на тези структури и тяхното въздействие върху децата.

Наталия - архитект на детски пространства

Външният вид на детските площадки зависи от конкретния клиент. Независимо дали е предприемач или реномирана институция, те имат маркетингова стратегия и ценят имиджа на детската площадка. Проекти от такъв мащаб включват услугите на архитекти, дизайнери и други специалисти.

И когато строителството се извършва по общинска програма, особено извън Москва, в региони с бюджетни дефицити, оперативните нужди на жилищните бюра, общинските власти и т.н. заемат централно място. Може би детските площадки с патриотична тематика са се появили в каталозите на производителите като нещо по-лесно за продажба.

Появата на детска площадка с тема Кремъл очевидно не е свързана с патриотичното образование - те са инсталирани в дворовете отдавна. Кремъл е просто една от темите.

Тематичните пространства за игра обикновено са добра идея, защото могат да осигурят както стимул, така и среда за игра. Детски площадки, където децата могат да влязат в ролята на пожарникар, полицай и други професии, съществуват във Финландия, Швеция и други страни.

Не съм запозната с изследвания, които категорично да потвърждават, че детските площадки трябва да изглеждат по определен начин или че някои са по-добри за развитието на детето. Най-важното е детето да е заобиколено от други деца, с които да играе.

Татяна- архитект на детски пространства

Много руски архитекти използват данни от неврофизиологията, педагогиката и други дисциплини при проектирането на детски площадки - това води до значително по-големи ползи за децата. Например, важно е децата да могат да се движат и да се въртят в различни посоки, докато играят; вестибуларната система насърчава развитието на мозъка.

Освен това, зоната за игра трябва да предлага множество сценарии за игра: тиха или динамична, групова или самостоятелна. Нещо повече, ако детската площадка е в двора на типична жилищна сграда, най-добре е тя да се състои от възможно най-абстрактни обекти - по този начин може да се играе по различни начини всеки ден и няма да стане скучно.

Но ако става въпрос за детска площадка на място, където детето не ходи всеки ден, например в центъра на града или в парк, тогава тя може да изглежда като скулптура.

Московските предприемачи и градските власти имат богат опит и експертиза в тази област - в сравнение с преди 10-15 години, те са направили квантов скок. Но това не е така във всеки двор.

Трудно е да се каже дали в Москва има значително повече патриотични детски площадки, но тези снимки подсказват, че са дело на Жилищната агенция - това са детски площадки, преустроени с държавни средства.

Има ясно желание да се добавят снимки и изображения, които не служат за нищо друго, освен да подчертават лоялността към властите. Това очевидно не е за деца. Но може да им спечели похвала от районната администрация.

Мария - детски психолог

Детската площадка е, преди всичко, място за игра, а детската игра е мост между физическата реалност и различните символи, с които детето дарява света около себе си.

Детските площадки с предварително определен наратив и предварително определен политически дневен ред априори ограничават играта, събирайки я в определени рамки. Ако на играчка-кола пише "полиция", детето вероятно ще си играе с нея, сякаш е полицейска кола. Следователно, според мен, това е опит за контрол на детската игра и повишаване на толерантността към държавните символи.

Колкото по-абстрактна е средата и колкото по-малко е модерирана, толкова повече възможности има да я запълните със собствено съдържание, да създадете история и да научите нещо за себе си и света.

"Идеалните" места за игра от детска гледна точка са празни парцели, зад гаражи, места за отдих, в гората. Те са привлечени там дори за сметка на собствената си безопасност. Но патриотичните площадки неизбежно тласкат повече деца "зад гаражите" - особено по-малките тийнейджъри. Просто защото е скучно.