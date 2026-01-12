Тръмп: Иран започва да преминава червените линии на САЩ

Президентът Доналд Тръмп заяви, че Иран започва да прекрачва червените линии на САЩ, цитирайки съобщения за смъртни случаи сред цивилните. Президентът на САЩ предупреди, че всяка атака срещу американските интереси ще бъде посрещната с огромна сила, докато администрацията му обмисля това, което той нарече "много силни варианти“.

Тръмп говори с репортери на борда на Air Force One, докато пътува от Палм Бийч, Флорида, обратно към Вашингтон, след като беше попитан дали Иран е прекрачил праг, който би предизвикал отговор.

"Изглежда, че има убити хора, които не би трябвало да бъдат убивани. Те са насилници, ако ги наречете лидери, не знам дали са техни лидери или просто управляват чрез насилие. И ние разглеждаме някои много силни варианти. Ще вземем решение", каза Тръмп, цитиран от Fox news.

Някои протестиращи бяха убити в блъсканица, докато други бяха простреляни, добави по-късно Тръмп и каза, че получава почасова информация и ще взема решения въз основа на текущите доклади.

Коментарите дойдоха само дни след като Тръмп предупреди, че САЩ ще реагират решително, ако иранският режим ескалира репресиите си.

"Иран е в голяма беда. Струва ми се, че хората превземат определени градове, които никой не е смятал за наистина възможни само преди няколко седмици. Наблюдаваме ситуацията много внимателно", допълни Тръмп.

"Ще ги ударим много силно там, където боли", категоричен е американският президент.

Протестите се бяха разпространили в най-малко 190 града в Иран до събота, според Националния съвет на съпротивата в Иран.

Асошиейтед прес съобщи в неделя, че активисти твърдят, че са убити най-малко 544 души, като се опасява, че има още загинали. Техеран също така предупреди, че американските военни и Израел ще бъдат считани за "легитимни цели“, ако САЩ се намесят, за да защитят демонстрантите.

Над 10 600 души са били задържани по време на повече от две седмици протести, според базираната в САЩ информационна агенция "Активисти за човешки права“, която, както отбеляза Асошиейтед прес, е била точна по време на предишни вълнения. Групата заяви, че 496 от убитите са протестиращи, а 48 са членове на силите за сигурност.