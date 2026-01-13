Франция започна кампания за набиране на доброволци за армията

Франция започна кампанията си за набиране на млади хора за доброволна военна служба, чието създаване беше обявено от френския президент Еманюел Макрон. Кампанията беше представена като начин за засилване на връзката между въоръжените сили и гражданите, както и като мярка за справяне с нарастващите заплахи.

Тридесет години след края на задължителната военна служба във Франция обявяването на доброволната военна служба от президента Макрон през ноември миналата година „е част от дългосрочната еволюция към по-хибриден модел на армията“, посочва министърът на въоръжените сили и по въпросите на ветераните Катрин Вотрен.

През тази година френските въоръжени сили се надяват да наберат 3000 души, от които 1800 в сухопътните сили, 600 във военновъздушните и космическите сили и 600 във военноморските сили. Очаква се броят им да нарасне до 4000 през 2027 г., до 10 000 през 2030 г., а до 2035 г. – до 42 500 души.

Младежи от двата пола на възраст между 18 и 25 години могат да кандидатстват до април тази година, за да бъдат мобилизирани през септември или ноември за период от десет месеца. Те ще могат да отбият службата си изцяло в континентална Франция или в някоя от отвъдморските ѝ територии.

Това означава, че новобранците няма да бъдат изпращани в чужбина, включително в случай на евентуален „сблъсък“ с руската армия, какъвто според ръководителя на Генералния щаб на френските въоръжени сили Фабиен Мандон може да има в следващите няколко години.

„Да избереш военната служба означава да участваш в защитата на сънародниците си и на страната си в една среда, която по мнението на всички е станала несигурна“, посочи Мандон по време на рядка по рода си пресконференция заедно с министърката Катрин Вотрен и ръководителите на генералните щабове на трите вида въоръжени сили.

След едномесечно начално обучение

новобранците ще се присъединят към военни части

където ще „способстват за укрепването на отбранителните способности на страната“, допълни Мандон.

Той подчерта, че те ще бъдат обучавани да реагират в неблагоприятни ситуации и да действат като организирана, сплотена и солидарна група, в която всеки, независимо от социалния си произход, личния си опит, мнението или религията си, израства, облечен в една и съща униформа, в съответствие с принципите на равенството, братството и справедливостта.

Доброволците ще бъдат подбирани според физическата си годност, мотивацията си и в съответствие с нуждите на армията, уточни министърката Катрин Вотрен. Те ще получават близо 800 евро брутна заплата на месец и ще бъдат настанени по време на службата си.

Предвидените общи разходи за доброволната военна служба, включително заплати, оборудване, униформи и настаняване, възлизат на 2,3 млрд. евро за периода 2026–2030 г.

След края на десетмесечната служба младежите ще могат да продължат образованието си, да станат част от оперативния резерв или да се зачислят към действащата армия. /БТА