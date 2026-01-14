IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Тръмп бе заснет да показва среден пръст на работник в автомобилен завод ВИДЕО

Човекът крещял срещу него "защитник на педофил"

14.01.2026 | 09:01 ч. 10

 

Президентът на САЩ Доналд Тръмп бе заснет да показва среден пръст на недоволен работник по време на посещение в автомобилен завод в Детройт, предаде Франс прес.

Белият дом определи реакцията на Тръмп като уместна. Той, както изглежда, е отговорил на недоволен работник в завод на "Форд".

"Луд човек крещеше свирепи обиди в пристъп на ярост, а президентът (на САЩ) отговори по напълно подходящ и недвусмислен начин", каза в отговор до АФП директорът на Белия дом по комуникациите Стивън Чунг.

На видеозапис, който се разпространява в социалните мрежи и беше публикуван от уебсайта за светски новини Ти Ем Зет, Тръмп върви по пешеходен мост. В началото на клипа се чува глас, крещящ нещо, което не се чува, а след това президентът на САЩ показва среден пръст в посоката, от която идват виковете.

Според Ти Ем Зет човекът, обръщащ се към Тръмп, е казал думите "защитник на педофил".

Това може да е препратка към случая с осъдения сексуален престъпник Джефри Епстийн, който се превърна в политически проблем за президента републиканец, отбелязва АФП.
(БТА)

 

Доналд Тръмп среден пръст защитник на педофил
