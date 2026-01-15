Франция ще открие консулство в Гренландия на 6 февруари, ход, планиран от миналата година, заяви в сряда френският външен министър Жан-Ноел Баро на фона на стремежа на президента на САЩ Доналд Тръмп да поеме контрол над арктическата територия.

Съединените щати трябва да спрат да изнудват Гренландия и да изразяват желанието си да поемат контрол над автономната датска територия, добави външният министър по радио RTL и циритан от Ройтерс.

"Атакуването на друга страна членка на НАТО би имало безсмислие, дори би противоречало на интересите на Съединените щати и затова това изнудване очевидно трябва да спре“, каза Баро.

“Гренландия не иска да бъде притежавана, управлявана, отричана или интегрирана от Съединените щати. Гренландия е избрала Дания, НАТО и Европейския съюз. Ако става въпрос да се завземе по друг начин, освен чрез закупуване на Гренландия, това очевидно това изглежда очевидно много нелепо, защото за член на НАТО, този съюз за сигурност, който от почти 80 години обединява Северна Америка с Европа, да се нападне друг член на НАТО, би било безсмислено, дори би било в противоречие с интересите на САЩ“, каза той.

“Този шантаж трябва естествено да спре“, добави министърът.