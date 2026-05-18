Трамвай и камион се удариха в района на Сточна гара ВИДЕО

Катастрофа в района на Сточна гара е станала преди минути - ударили са се трамвай и голям товарен камион. Снимки и клипове се разпространяват в социалната мрежа и групата “Катастрофи в София”.

Инцидентът е станал между ул. "Каменоделска" и "Козлодуй".

Все още няма официална информация за инцидента и дали има пострадали.

По трамваят има нанесени материални щети.

На мястото има полиция. Движението е района е затруднено.