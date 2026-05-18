IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 94

Трамвай и камион се удариха в района на Сточна гара ВИДЕО

На мястото на инцидента има полиция

18.05.2026 | 16:52 ч. Обновена: 18.05.2026 | 16:53 ч. 4
Велизар Чакалов, Facebook

Велизар Чакалов, Facebook

Катастрофа в района на Сточна гара е станала преди минути - ударили са се трамвай и голям товарен камион. Снимки и клипове се разпространяват в социалната мрежа и групата “Катастрофи в София”.

Инцидентът е станал между ул. "Каменоделска" и "Козлодуй".

Все още няма официална информация за инцидента и дали има пострадали.

По трамваят има нанесени материални щети.

На мястото има полиция. Движението е района е затруднено.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

Тагове:

катастрофа София трамвай камион Сточна гара
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem