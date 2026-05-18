Трамвай и камион се удариха в района на Сточна гара ВИДЕО

Катастрофа в района на Сточна гара е станала преди минути - ударили са се трамвай и голям товарен камион. Снимки и клипове се разпространяват в социалната мрежа и групата “Катастрофи в София”.
Инцидентът е станал между ул. "Каменоделска" и "Козлодуй".
Все още няма официална информация за инцидента и дали има пострадали.
По трамваят има нанесени материални щети.
На мястото има полиция. Движението е района е затруднено.Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.